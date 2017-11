'Biến hóa' xuất xứ trái cây: Rước họa vào thân!

Đổi xuất xứ để nâng giá thành

Nhiều thương lái ở các chợ vì nắm bắt tâm lý của nhiều người tiêu dùng là sợ dùng hàng không rõ nguồn gốc, sợ phải dùng hàng ngâm hóa chất. Chính vì thế nhiều cửa hàng trái cây ở một số chợ tự cho là mình bán hàng có xuất xứ từ một số nước như Mỹ, New Zealand… để tạo tâm lý an toàn cho người bán và cũng một phần đẩy giá trái cây cao hơn so với thông thường.

Tuy nhiên, việc giới thiệu với khách hàng là trái cây được nhập từ Mỹ, New Zealand... có một số trường hợp cũng không hoàn toàn đúng. Có một số trường hợp các thương lái nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc nhập hàng Trung Quốc nhưng lại nói của một nước khác vì tâm lý người tiêu dùng hiện nay rất nhiều người e ngại trái cây Trung Quốc và một số loại trôi nổi vì sợ việc ngâm hóa chất.