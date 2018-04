Soi chi phí được dốc ra để bảo vệ CEO "khủng" thế giới

Theo CNN, một báo cáo mới đây cho thấy Facebook đã chi tới 7,3 triệu USD cho công tác bảo vệ tỷ phú Mark Zuckerberg trong năm 2017. Ảnh: Facebook. Mức chi phí này tăng hơn 50% so với năm 2016 (4,8 triệu USD). Chi phí bảo vệ Mark Zuckerberg năm 2015 là 4,2 triệu USD. Ảnh: Dazeinfo. Không chỉ có vậy, chi phí đi lại bằng máy bay riêng cho Mark Zuckerberg 2017 là 1,5 triệu USD, tăng hơn 75% so với năm ngoái. Ảnh: Pustcha. Từ năm 2015, công ty đã chi tới 20 triệu USD cho vấn đề an ninh cá nhân cũng như chi phí đi lại trên các máy bay riêng của tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Premium Times Nigeria. Việc bỏ ra một số tiền lớn cho vấn đề an ninh cá nhân của các vị tỷ phú không phải là chuyện hiếm thấy ở các công ty lớn. Năm 2016, gã khổng lồ công nghệ Apple chi khoảng 317.000 USD về chi phí an ninh và đi lại của CEO Tim Cook. Ảnh: PCMag India. Tỷ phú Bill Gates cũng từng chi 132 triệu USD để bảo vệ an ninh sau khi bị đe dọa ám sát. Ảnh: Vnreview. Theo đó, Bill Gates đã xây dựng ngôi nhà thông minh trên diện tích hơn 20.000 m2, trang bị đầy đủ các thiết bị an ninh hiện đại bậc nhất thế giới. Ảnh: BI. Dữ liệu của Fortune 100 cho thấy, trong năm 2013, hãng bán lẻ trực tuyến Amazon đã chi 1,6 triệu USD để bảo vệ nhà sáng lập kiêm CEO Jeff Bezos. Ảnh: BI. Trong khi đó, hãng Oracle chi 1,5 triệu USD để bảo vệ tỷ phú Larry Ellison. Ảnh: Huffington Post. Berkshire Hathaway cũng chi tới 385.606 USD dành cho sự an toàn của tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: BI. Hãng Walt Disney chi 584.075 USD để bảo vệ CEO Bob Iger. Ảnh: Variety. Video: CEO Amazon trở thành tỷ phú giàu nhất trong lịch sử. Nguồn: VTC1.

