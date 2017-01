Những kiểu váy áo du xuân giúp che bụng mỡ thần kỳ

Những ngày Tết đầy ứ nào bánh chưng, thịt giò chắc chắn sẽ khiến bạn không thể kiểm soát được cân nặng và phần bụng lúc nào cũng trong tình tạng no ứ. Vì thế, hầu hết chị em phụ nữ đều canh cánh một mối quan tâm là làm thế nào để có thể ăn mặc thật sành điệu, ấn tượng mà không bị trông quá mũm mĩm trong những bộ váy áo du xuân. Nếu thừa cân, bụng béo? Yên tâm, bạn vẫn có thể xúng xính váy điệu đà. Và đây là 5 mẫu váy hoàn hảo để diện trong những ngày Tết ăn uống linh đình. 1. Váy quấn Chiếc váy quấn quả thật rất thần kỳ trong việc giấu nhẹm phần eo thừa mỡ, không những thế nó còn giúp vòng eo trông nhỏ nhắn hơn hẳn.

Váy quấn tôn vòng eo rất hiệu quả. Ảnh: Khám phá.

Đồng thời tạo điểm nhấn cho vòng eo. Ảnh: Khám phá.

Kiểu váy này còn rất nữ tính và điệu đà. Ảnh: Khám phá.

2. Váy in họa tiết nhỏ

Có một nguyên tắc là nếu muốn người trông nhỏ xinh thì bạn chỉ nên mặc váy in họa tiết nhỏ, tuyệt đối không nên mặc họa tiết quá to. Vào mùa xuân còn gì tuyệt vời hơn khi mặc một bộ váy in hoa nhí tươi xanh?

Họa tiết hoa nhí tôn vóc dáng nhỏ nhắn. Ảnh: Khám phá.

Nên chọn váy họa tiết màu rực rỡ để chào đón một năm mới tươi xinh. Ảnh: Khám phá.

3. Váy eo cao, dáng xòe chữ A

Thiết kế eo cao giấu nhẹm bụng mỡ rất thần kỳ, đồng thời giúp đôi chân trông dài hơn hẳn. Kểu váy này còn được gọi với cái tên babydoll, rất dễ thương và xinh xắn, phù hợp với cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn.

Váy eo cao, dáng chữ A rất dễ thương, đồng thời giấu nhẹ, vòng eo hiệu quả. Ảnh: Khám phá.

4. Váy hạ eo

Phần eo, nếu cao thì cao hẳn hoặc nếu thấp thì thấp hẳn như chiếc váy drop waist hay còn gọi là váy hạ eo, Chiếc váy eo thấp đang rất được yêu thích trong nhiều năm gần đây nhờ tính năng này.

Váy hạ eo đang là xu hướng rất được yêu thích. Ảnh: Khám phá.

5. Váy xếp ly

Chi tiết xếp ly không những tạo nên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào mà còn được sáng tạo để ngụy trang cho phần cơ thể thừa mỡ.

