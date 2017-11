Gã hàng xóm đem phi tang xác nạn nhân dưới cống

Chiều 22/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị Nguyễn Văn Thu (34 tuổi, ngụ xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) để làm rõ các hành vi “Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản”. Khởi tố và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Mây (35 tuổi, vợ Thu) để làm rõ hành vi “Che giấu tội phạm”.



Theo tài liệu, khoảng 12h ngày 12/11, Thu không thấy bà Phạm Thị Phúc (40 tuổi, ngụ xã Ea Pil, huyện M’Đrăk) trả tiền như đã hứa, Thu đã gọi điện cho bà Phúc đến nhà mình đưa tiền.

Khu vực nơi Thu giấu xác bà Phúc nhằm phi tang. Ảnh:Zing.vn.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân chống cự và bỏ chạy ra sau nhà. Thu đuổi theo kéo khiến nạn nhân ngã xuống nền, rồi dùng gạch đánh vào mặt khiến bà Phúc chết tại chỗ.

Thấy bà Phúc chết, Thu cởi đồ nạn nhân, lấy đôi bông tai, dây chuyền vàng cùng 200 nghìn đồng trên người. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Thu quấn xác nạn nhân vào bạt, dùng dây điện buộc chặt rồi mang ra sau nhà. Đến 17h cùng ngày, vợ Thu đi làm về biết được, sau đó hai người khiêng xác nạn nhân ra xe mang đến một cống nước tại xã Krông Jing để phi tang.

Tiếp nhận tin bà Phúc mất tích, công an khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định Thu là nghi can, và cho mời lên làm việc. Đấu tranh khai thác, Thu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.