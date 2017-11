Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét 16 độ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay 20/11, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi rét 14-16 độ, vùng núi cao rét dưới 10 độ C.

Miền Bắc rét đậm. Ảnh minh họa

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất hôm nay dự báo ở mức 18-20 độ C.

Mời độc giả xem video Dự báo thời tiết 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh (Nguồn Tin Tức VTV24)



Mưa nhỏ về đêm và sáng sớm sẽ duy trì ở miền Bắc từ 2-3 ngày tới. Sau đó vào thứ 5, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục tràn xuống nước ta, khiến Hà Nội rét đậm, nhiệt độ cao nhất ban ngày không quá 17 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to đến rất to như trạm Cam Chính (Quảng Trị) 75mm, Tà Long (Quảng Trị) 46mm, Cầu Truồi (Thừa Thiên Huế) 105mm, hồ chứa nước Khe Ngang 73mm, Tà Lương 77mm. Trong 6-12 giờ tới, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị), Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế). Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, TP. Đông Hà (Quảng Trị), Hương Trà, Phú Vang, Tp. Huế (Thừa Thiên Huế).

Chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/11/2017

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 -18 độ, vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 10oC

Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía nam có nơi 25-27 oC

các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, đến rất to; riêng phía Nam ngày mai có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Độ ẩm 68-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

Khu vực Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa; đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC

Các tỉnh Nam Bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC