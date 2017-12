10 lý do để bạn ăn hạt tiêu đen giảm cân

Hạt tiêu đen chứa một hợp chất gọi là piperine, gây trở ngại cho sự hình thành các tế bào mỡ mới. Ăn tiêu đen giảm cân còn giúp làm giảm mỡ vùng thắt lưng và làm giảm mức cholesterol. Ảnh: Boldsky. Hạt tiêu chứa chất dinh dưỡng thực vật có tiềm năng kích thích sự phân hủy các tế bào mỡ. Ảnh: Boldsky. Có thể thêm một ít hạt tiêu đen vào hai lá trầu và nhai nó mỗi ngày một lần. Phương pháp này hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả bởi cả hai yếu tố đều làm giảm chất béo từ cơ thể. Ảnh: Boldsky. Hạt tiêu chứa ít calo nên bạn hãy thêm nó vào chế độ ăn kiêng. Một thìa cà phê tiêu đen chỉ chứa 8 calo. Ảnh: Boldsky. Hạt tiêu giúp làm giảm các axit béo, triglycerides, phospholipids và cholesterol trong cấu hình huyết tương và lipid. Nó cũng làm tăng nồng độ cholesterol tốt và ngăn chặn các tế bào mỡ mới hình thành trong cơ thể. Ảnh: Boldsky.Tiêu đen có ảnh hưởng đến sự chuyển hóa lipid và các chức năng chủ yếu do việc huy động axit béo. Tiêu đen là một loại thực phẩm có khả năng sinh nhiệt giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giúp giảm cân nhanh. Ảnh: Boldsky. Khi tiêu đen được kết hợp với các loại gia vị khác, nó sẽ giúp đốt cháy calo bất cứ khi nào bạn ăn một cái gì đó. Ảnh: Boldsky. Hạt tiêu đen giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng nhanh hơn từ các loại thực phẩm khác, do đó, giúp giảm cân. Ảnh: Boldsky. Tiêu đen có chứa chất chống oxy hoá và các tính chất chống vi khuẩn chống lại chất béo tạng trong bụng bạn. Chất béo nội tạng dẫn đến các bệnh khác nhau như huyết áp cao, bệnh tiểu đường tuýp 2, chứng sa sút trí tuệ… Ảnh: Boldsky.

Video "Mỹ thử nghiệm thuốc giảm cân an toàn". Nguồn: VTC

