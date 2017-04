Chủ tịch J. Crew - Mickey Drexler: “Luôn hướng về phía trước”

Là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch J. Crew - Mickey Drexler khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp và chia sẻ những bí quyết thành công với công chúng gây chú ý lớn. Sinh năm 1944 tại New York, Mỹ, Mickey Drexler từng ghét việc tới trường từ khi ở độ tuổi thiếu niên. Ông không thích những nguyên tắc cứng nhắc, khô khan ở trường, đặc biệt là việc ngồi cạnh những người giỏi hơn mình khiến ông cảm thấy thiếu tự tin. Nói về điều này, ông Drexler chia sẻ: “Nếu ngồi bên cạnh một cậu bạn luôn nhận được điểm A, bạn sẽ rất dễ nhụt chí". Tuy nhiên, về sau ông nhận ra chính trường học là cánh cửa giúp ông thực hiện giấc mơ tìm được một công việc tốt để từ đó có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Sau khi học xong đại học, ông Drexler đã làm việc cho hãng bán lẻ thời trang Bloomingdale’s trước khi đến làm cho hãng thời trang Gap. Sự nghiệp của ông bước sang một trang mới khi ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Cty Gap Inc. từ năm 1983. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của CEO Mickey Drexler, Gap Inc. đã nâng giá trị của công ty lên tới 14,5 tỷ USD. Đến năm 2000, ông Drexler đưa doanh thu bán hàng của Gap Inc. lên tới 9 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 2002, ông bị sa thải khỏi Gap khi doanh thu của công ty này giảm mạnh trong 12 quý liên tiếp. Sau khi rời Gap Inc., ông Drexler đã tới làm việc cho công ty thời trang J. Crew. Hiện ông là Chủ tịch kiêm CEO của J. Crew. Để trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài năng, ông Drexler đã chia sẻ với mọi người một số bí quyết để chạm tới thành công. Một trong số những bí quyết được ông chia sẻ là việc tương tác với khách hàng. Ông coi đó là một nhiệm vụ quan trọng nên luôn cố gắng phản hồi một cách kỹ càng mọi email, có khi trong khoảng thời gian lên đến một giờ đồng hồ. CEO Drexler đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ những quyết định táo bạo mang tính đột phá. Cụ thể, khi làm việc ở công ty Gap, ông từng đưa ra quyết định quan trọng là ngừng bán quần jean hiệu Levi’s và các sản phẩm không tên tuổi khác để tập trung vào việc bán những sản phẩm cho khách hàng lớn tuổi và giàu có. Giống như nhiều lãnh đạo nổi tiếng thế giới, CEO Drexler từng mắc một số sai lầm khiến ông gặp không ít thất bại. Tuy nhiên, ông đã có cách đối diện với thất bại đáng học hỏi đó là luôn hướng về phía trước. Ông từng nói: “Bạn chỉ cần đơn giản là hướng về phía trước. Bạn không thể dừng lại. Tôi không biết người khác nghĩ gì về thất bại này, nhưng tôi nghĩ rằng nó là điều kiện hợp lý và cũng chính là cách thúc đẩy mọi người xây dựng nên một công ty”. Khi còn làm việc ở Gap, CEO Drexler đích thân trực tiếp mặc thử quần áo của công ty để có thể đánh giá ưu nhược điểm của sản phẩm để từ đó khắc phục chúng, khiến khách hàng hài lòng hơn. Ông cũng thường xuyên nói chuyện với khách hàng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ cũng như sẵn sàng tiếp nhận những lời phản ánh, góp ý của họ. Mặc dù là một doanh nhân thành đạt, được trả lương cao nhưng CEO Drexler luôn thích ăn mặc đơn giản, cởi mở và dễ gần. Ông không bao giờ mặc complet và đeo cà vạt vì cho rằng việc mặc những trang phục quá nghiêm túc như trên sẽ kìm hãm việc tư duy sáng tạo. Vì vậy, vị CEO này đã giữ thói quen trên cho đến năm 2000.

