Chỉ cần đặt thứ này vào góc nhà, nghèo thế nào cũng giàu lên nhanh chóng

1. Quả chanh

Quả chanh có lẽ đã quá quen thuộc với tất cả mọi người với công dụng làm đồ ăn, giải khát và chữa bệnh. Ngoài việc có lợi cho sức khỏe, chanh còn mang lại nhiều điều kỳ diệu mà có thể bạn chưa biết.

Ảnh minh họa. Nhiều người không tin vào năng lượng tích cực hay tiêu cực và việc những năng lượng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ như thế nào. Thực tế là năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mối quan hệ với người khác, đến sự thành công của bạn và mọi người cần nhận biết điều này.



Chanh có lợi cho sức khỏe và có thể chữa nhiều bệnh. Bên cạnh đó, chúng cũng mang lại nhiều ích lợi xét từ quan điểm năng lượng. Chúng có thể trung hòa năng lượng xấu, khôi phục sự hài hòa và mang lại thành công.

Đây là một vài cách mà bạn có thể tận dụng năng lượng trung hòa của chanh:

- Cách đơn giản nhất là đặt 3 quả chanh khắp nhà, trong những phòng khác nhau và thay thế khi chúng chuyển sang màu vàng hoặc đen.

- Bạn cũng có thể dùng nước mưa đun sôi vỏ chanh. Khi xong, bạn có thể lấy phần vỏ còn lại và mang theo chúng như bùa hộ thân. Nó cũng hấp thu năng lượng xấu và bảo vệ bạn khỏi tà khí.

- Nếu bạn muốn cầu tình duyên, hãy đặt 1 cái bát đựng 3 quả chanh cạnh giường. Đổi quả khác khi chúng chuyển sang màu vàng hoặc đen.

- Để hút sạch năng lượng xấu mà nhà bạn hấp thu trong ngày, hãy đặt 1 quả chanh cắt tư trên 1 cái dĩa và rắc thêm ít muối quanh chúng theo hình tròn.

2. Muối

Muối là khoáng chất có khả năng làm sạch. Bạn biết không, từ xưa, ông bà ta vẫn dặn mỗi khi dọn đến nhà mới, chúng ta nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà, để 1 ngày rồi quét sạch đi.

Mục đích của việc làm này chính là hấp thu những năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn nên đặt bát muối ở góc nhà, hướng Đông Nam (cung Tài Lộc) nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, bạn nên đặt muối ở hướng Đông (cung Gia Đạo). Cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối.

3. Hũ gạo

Theo phong thủy, vật chứa đựng, nhất là những vật mang ý nghĩa tốt lành, chứa vận may, tài lộc thì không bao giờ được để trống rỗng. Hũ gạo chính là một thứ cốt yếu ấy. Bạn không nên để ai đổ sạch hũ gạo đi, vì đây là điều kị trong phong thủy. Bạn nên đổ đầy hũ gạo ngay từ khi vơi còn một nửa và tốt nhất là dùng hũ gạo sâu (tượng trưng cho sự no đủ) để tránh những điều xui xẻo và giữ vận may luôn ở trong nhà.

Người Á đông còn quan niệm rằng hũ gạo giống như cái kho cất giữ tài lộc, thịnh vượng của gia đình, nên cần được cất giữ ở chỗ kín đáo, tuyệt đối không để người lạ nhìn thấy ngay khi bước vào cửa. Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở một vị trí khuất nhưng dễ lấy ở trong bếp.

-Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm