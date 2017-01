Chùm ảnh dấu ấn 8 năm tại nhiệm của Tổng thống Obama

Khoảng 20 triệu người dân Mỹ đã được nhận trợ cấp bảo hiểm nhờ đạo luật Chăm sóc Hợp túi tiền (gọi tắt là Obamacare). Đây được coi là một trong những di sản nổi bật nhất trong 8 năm tại nhiệm của Tổng thống Obama. Ảnh Reuters Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama còn "giải cứu" ngành công nghiệp ô tô trong nước thông qua việc ký sắc lệnh phê chuẩn luật kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD. Ảnh Reuters Vào tháng 6/2015, Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn bộ 50 bang nước này. Ảnh Reuters Sau gần 10 năm truy tìm gắt gao tên chủ mưu vụ khủng bố 11/9 là Osama bin Laden, cuối cùng, vào tháng 5/2011, chính quyền Tổng thống Obama thông báo tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với lực lượng Mỹ ở Pakistan tại ngôi nhà hắn ẩn nấp. Ảnh Reuters Sự kiện hóm P5+1 ký kết thỏa thuận lịch sử với Iran, qua đó các cường quốc sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt lên Iran đổi lại quốc gia Trung Đông này phải ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh Reuters Bình thường hóa quan hệ với Cuba cũng là một dấu ấn nổi bật dưới thời ông Obama. Tổng thống Obama đã tới thăm Cuba vào tháng 3/2016, chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong 88 năm qua. Ảnh Reuters Mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng với những điểm bất đồng gay gắt như Nga cấp tị nạn cho “người thổi còi” Edward Snowden, sự kiện Crimea và việc Moscow ủng hộ Tổng thống Syria Assad. Ảnh Reuters Cuộc chiến chống phiến quân IS. Mỹ đã triển khai binh sỹ tới Iraq, Syria và Libya để tham gia cuộc chiến chống khủng bố IS. Ảnh Reuters Chuyến thăm nhà tù liên bang. Ảnh Reuters Tháng 7/2010, Tổng thống Barack Obama ký đạo luật cải cách tài chính một cách sâu rộng nhất kể từ Cuộc Đại suy thoái. Ảnh Reuters Tổng thống Obama bổ nhiệm luật sư Sonia Sotomayor làm thẩm phán tòa án tối cao Mỹ. Bà trở thành người Mỹ gốc Tây Ban Nha đầu tiên giữ cương vị này. Ảnh Reuters Tổng thống Obama ban hành quy định cấm sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân như trấn nước không lâu sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2009. Ảnh Reuters Tháng 11/2011, lính Mỹ hoàn toàn rút khỏi Iraq. Ảnh Reuters Tổng thống Obama trở thành vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm thành phố Hiroshima, thành phố hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến 2 do Mỹ ném xuống. Ảnh Reuters

Khoảng 20 triệu người dân Mỹ đã được nhận trợ cấp bảo hiểm nhờ đạo luật Chăm sóc Hợp túi tiền (gọi tắt là Obamacare). Đây được coi là một trong những di sản nổi bật nhất trong 8 năm tại nhiệm của Tổng thống Obama. Ảnh Reuters Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama còn "giải cứu" ngành công nghiệp ô tô trong nước thông qua việc ký sắc lệnh phê chuẩn luật kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD. Ảnh Reuters Vào tháng 6/2015, Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn bộ 50 bang nước này. Ảnh Reuters Sau gần 10 năm truy tìm gắt gao tên chủ mưu vụ khủng bố 11/9 là Osama bin Laden, cuối cùng, vào tháng 5/2011, chính quyền Tổng thống Obama thông báo tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với lực lượng Mỹ ở Pakistan tại ngôi nhà hắn ẩn nấp. Ảnh Reuters Sự kiện hóm P5+1 ký kết thỏa thuận lịch sử với Iran, qua đó các cường quốc sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt lên Iran đổi lại quốc gia Trung Đông này phải ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh Reuters Bình thường hóa quan hệ với Cuba cũng là một dấu ấn nổi bật dưới thời ông Obama. Tổng thống Obama đã tới thăm Cuba vào tháng 3/2016, chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong 88 năm qua. Ảnh Reuters Mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng với những điểm bất đồng gay gắt như Nga cấp tị nạn cho “người thổi còi” Edward Snowden, sự kiện Crimea và việc Moscow ủng hộ Tổng thống Syria Assad. Ảnh Reuters Cuộc chiến chống phiến quân IS. Mỹ đã triển khai binh sỹ tới Iraq, Syria và Libya để tham gia cuộc chiến chống khủng bố IS. Ảnh Reuters Chuyến thăm nhà tù liên bang. Ảnh Reuters Tháng 7/2010, Tổng thống Barack Obama ký đạo luật cải cách tài chính một cách sâu rộng nhất kể từ Cuộc Đại suy thoái. Ảnh Reuters Tổng thống Obama bổ nhiệm luật sư Sonia Sotomayor làm thẩm phán tòa án tối cao Mỹ. Bà trở thành người Mỹ gốc Tây Ban Nha đầu tiên giữ cương vị này. Ảnh Reuters Tổng thống Obama ban hành quy định cấm sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân như trấn nước không lâu sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2009. Ảnh Reuters Tháng 11/2011, lính Mỹ hoàn toàn rút khỏi Iraq. Ảnh Reuters Tổng thống Obama trở thành vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm thành phố Hiroshima, thành phố hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến 2 do Mỹ ném xuống. Ảnh Reuters