Vì sao New York mở chiến dịch đàn áp xe đạp điện?

(Kiến Thức) - Chính quyền New York, Mỹ cho hay sẽ mở chiến dịch đàn áp xe đạp điện, phương tiện giao hàng ưa thích của nhân viên các nhà hàng tại thành phố này.

Theo Forbes, chiến dịch đàn áp xe đạp điện xuất phát từ luật thành phố cho phép người dân sở hữu và mua bán xe đạp điện. Tuy nhiên, lái xe ra đường có thể bị phạt tới 500 USD.



Theo Thị trưởng thành phố Bill de Blasio, bắt đầu từ năm 2018, những cơ sở kinh doanh có nhân viên sử dụng xe đạp điện sẽ bị phạt 100 USD cho vi phạm lần đầu và 200 USD cho mỗi lần vi phạm tiếp theo.

Sở dĩ chính quyền New York đưa ra quyết định trên là bởi vì các tài xế ôtô và khách bộ hành coi xe đạp điện là mối đe dọa. Điều này xuất phát từ việc phương tiện này có bề ngoài giống xe đạp thông thường nhưng có thể đạt vận tốc tới hơn 30 km/h, có thể gây nguy hiểm khi người điều khiển xe lái ẩu.

Ảnh: Insideevs.

Trong khi luật liên bang Mỹ coi xe đạp điện có vận tốc 32 km/h trở xuống và được sản xuất đủ an toàn giống như xe đạp thông thường thì luật bang New York không cho phép đăng ký loại xe này như một phương tiện cơ giới.

Do vậy, trong năm 2017, cảnh sát New York đã tịch thu gần 1.000 xe đạp điện, tăng vài trăm chiếc so với năm 2016. Trước sự việc này, lao động nhập cư và người có thu nhập thấp thường di chuyển bằng xe đạp điện khá lo ngại vì sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc của họ.

Không riêng ở Mỹ, số lượng xe đạp điện ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Việt Nam... tăng khá nhanh trong vài năm gần đây. Nhiều người sử dụng phương tiện này để di chuyển vì nó có giá thành thấp, tiêu thụ năng lượng hiệu quả và không tạo ra khí thải.

Theo đó, đa phần người sở hữu xe đạp điện là những người thuộc tầng lớp bình dân và lao động có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Chia sẻ về vấn đề này, Giáo sư Christopher Cherry - công tác tại ĐH Tennessee cho biết, ông đã nghiên cứu về giao thông ở Trung Quốc từ năm 2005, xe đạp điện là một công nghệ quan trọng kết nối xã hội và kinh tế của các thành phố Trung Quốc. Người dân có thu nhập thấp và trung bình ở Trung Quốc hầu hết đã được hưởng lợi từ loại phương tiện cá nhân này.

“Người nghèo thường không có khuynh hướng sống ở những hành lang có các phương tiện vận chuyển với công suất cao và không thể để ôtô vì vị trí bất lợi của mình. Vì vậy, họ thường bị mắc kẹt trong các hệ thống vận chuyển và cần có nhiều hình thức vận chuyển, nhìn chung là có giá thấp để phục vụ công việc, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ”, Giáo sư Cherry lý giải vì sao ngày càng có nhiều người đi xe đạp điện.

Giáo sư Cherry tin rằng, bản thân xe đạp điện không phải là nguyên nhân gây ra những phiền toái cho cộng đồng, Thay vào đó, việc sử dụng cũng như sự thiếu vắng các cơ sở hạ tầng thích hợp cũng như các quy định của chính phủ khiến phương tiện này tạo ra mối lo ngại cho các tài xế ôtô và khách bộ hành.

Có chung quan điểm, nghiên cứu sinh Doo Lee đang làm đề tài về nghề giao hàng cho luận án tiến sĩ nhận định, xe đạp điện đã tạo ra bước ngoặt trong lực lượng lao động của nghề này. Một số lớn trong lực lượng lao động này là người trong độ tuổi trung niên hoặc già hơn, làm việc nhiều tiếng và di chuyển trên quãng đường dài nhiều km để đáp ứng nhu cầu giao nhận thực phẩm và các mặt hàng khác một cách nhanh chóng.

"Họ không thể làm việc nếu thiếu xe đạp điện", nghiên cứu sinh Doo nhận định về việc xe đạp điện là phương tiện quan trọng đối với nhiều người.