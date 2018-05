Tuấn Hưng nhậu say được vợ lái siêu xe đưa về tận nhà

>>> Mời quý độc giả xem clip "Tuấn Hưng được bà xã hộ tống về nhà lúc nửa đêm bằng siêu xe 16 tỷ". Nguồn Dân Việt:

Rạng sáng 4/5, Tuấn Hưng gây chú ý khi thực hiện một đoạn clip livestream trên trang cá nhân, khoe được bà xã Hương Baby lái siêu xe 16 tỷ đưa về nhà. Tuấn Hưng cho biết, do buổi tối 3/5, anh và Hương Baby đi tiếp khách bàn công việc nên đã nhậu say, không thể tự lái xe về nhà, do đó phải nhờ tới bà xã hộ tống.



Trong đoạn clip, nam ca sĩ còn công khai “nịnh” vợ: “Hôm nay nhậu say quá nên con ngựa bất kham này đành đưa cho bà xã xử lý. Mình cứ nghĩ là đàn ông lái Ferrari đẹp nhưng mà hoá ra phụ nữ lái Ferrari còn đẹp hơn. Vợ đưa về thì còn gì bằng, đúng không ạ?". Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng không ngần ngại quay lại gương mặt lúc say của anh và gọi bà xã Hương Baby là “tái xế riêng”.

Tuấn Hưng hào hứng quay clip khoe được bà xã Hương Baby đưa về nhà bằng siêu xe.

Sau khi đoạn clip này được đăng tải, rất nhiều khán giả, bạn bè của Tuấn Hưng và Hương Baby đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2018, vợ chồng Tuấn Hưng cũng gây chú ý khi cùng cặp đôi Cường Đô la - Đàm Thu Trang đi phượt chặng đường từ Hà Nội đến Lào Cai bằng siêu xe 16 tỷ mới tậu. Theo Tuấn Hưng, đó là chuyến đi đáng nhớ của vợ chồng anh, để trải nghiệm những cung đường tại Việt Nam. Cũng từ khi tậu siêu xe đến nay, Tuấn Hưng thường tự tay lái xe đi diễn khắp các tỉnh thành phía Bắc.

Vợ chồng Tuấn Hưng trong chuyến đi phượt mới nhất cùng Cường Đô la - Đàm Thu Trang.

Tuấn Hưng và Hương Baby chính thức về chung một nhà vào năm 2014, đến nay, cả hai đã có với nhau hai nhóc tì xinh xắn. Từ khi chấm dứt cuộc đời độc thân, Tuấn Hưng được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ với hình ảnh một "người đàn ông vàng" của gia đình.

Bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh đều dành trọn thời gian để ở bên gia đình nhỏ. Những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Tuấn Hưng cũng được nam ca sĩ đăng tải thường xuyên lên trang cá nhân. "Chỉ có sự bình yên trong ngôi nhà hạnh phúc mới đủ sức chống lại bão tố ngoài kia. Tình yêu tuyệt đối dành cho vợ con và gia đình phá tan mọi mưu hèn kế bẩn nhằm phá tan hạnh phúc của chúng mình. Vợ yên tâm và nắm chặt lấy tay chồng, chồng chỉ yêu mình vợ và các con mà thôi" - nam ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân.