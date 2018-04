Trịnh Thăng Bình: "Cuộc sống là phải hy sinh"

Chảy âm ỉ trong mình dòng máu nghệ thuật, đã có lúc muốn từ bỏ ánh hào quang trên sân khấu để lui về cánh gà làm công việc sản xuất nhưng có cho bao nhiêu lần, Trịnh Thăng Bình vẫn không làm được.

Hơn 10 năm trôi qua, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình luôn quan niệm mọi chuyện dù tốt hay xấu đều do duyên số. Nhưng điều khiến nam ca sĩ tự hào nhất, gia tài lớn nhất cho tới thời điểm này anh có được là những sản phẩm âm nhạc và quan trọng hơn, Trịnh Thăng Bình giữ được tâm hồn đam mê, nhiệt huyết như ngày đầu tiên bước chân vào con đường nghệ thuật.

- Cảm xúc của anh sau khi kết thúc vai diễn điện ảnh đầu tiên?

- Tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đây là vai diễn đầu tay nên những ngày công chiếu đầu tiên tôi luôn chờ đợi kết quả. Khán giả, những anh chị em đồng nghiệp nhìn nhận khả năng của mình như thế nào, phản ứng ra sao. Những ngày qua tôi nhận được rất nhiều sự góp ý, bước đầu chuyển qua điện ảnh như vậy rất tốt, vai diễn rất dễ thương, đáng yêu nên tôi cũng cảm thấy rất vui.

- Lý do gì khi đến thời điểm hiện tại anh mới tham gia diễn xuất?

- Thật ra lý do chắc là… do duyên số của mình. Tôi thích điện ảnh từ xưa, rất lâu rồi, cũng mong muốn có được một vai diễn để đời nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể thực hiện được ước mơ đó nên chắc là do duyên số.

- Bước chân vào showbiz đến nay đã hơn 10 năm, tuy nhiên cái tên Trịnh Thăng Bình chưa thật sự để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả?

- Tôi cũng không biết nữa. Nếu nói không để lại dấu ấn nhiều trong lòng công chúng thì cũng không đúng vì một trong những ca khúc được người ta gọi là quốc dân, tôi nghĩ là 1 trong 10 ca khúc được nhiều người biết đến nhất trong đó có ca khúc của tôi.

Nhưng một phần cũng do tính cách của tôi, có thể tôi trầm tính, không thích sự ồn ào hay thể hiện nhiều nên mọi người không nhìn thấy được sự sôi nổi, hào nhoáng bên ngoài bằng anh chị đồng nghiệp khác. Có lẽ là do tính cách chứ thật ra nói tôi không có dấu ấn thì không phải.

- Nhưng sau ca khúc ấy, anh chưa có một sản phẩm nào vượt trội để khán giả có thể nhớ đến?

- Thật sự để có “hit” lớn trong sự nghiệp của một ca sĩ tôi nghĩ người nào may mắn thì có một, may mắn hơn thì hai và may mắn hơn nữa chắc có ba ca khúc để khán giả biết đến. Nhưng kiểu ca khúc “hit” nhắc đến ai cũng biết, tôi nghĩ cuộc đời ca sĩ có nhiều người còn không có nữa nên để có được sản phẩm kiểu đình đám quốc dân như vậy cần có thời gian và duyên số.

Bản thân tôi luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày để vượt qua cái bóng của mình nhưng tôi nghĩ về chất lượng âm nhạc, những ca khúc hay thật sự thị trường Việt Nam không thiếu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi sáng tác được nhiều ca khúc chất lượng nhưng duyên để đi đến khán giả nhiều, khán giả họ thích nhiều, ai cũng đón nhận ca khúc ấy, để trở thành ca khúc “big hit” thì nó phải thật sự may mắn nữa.

- Có phải vì lý do đó mà có thời gian anh chuyển hướng sang con đường sản xuất, đứng sau cánh gà?

- Thật sự có khoảng thời gian tôi bị mất mood nhiều trong công việc nghệ sĩ của mình. Tôi ra được nhiều ca khúc hay nhưng có lẽ chiến lược không được tốt nên những ca khúc đó không được khán giả biết đến nhiều.

Có khoảng thời gian tôi nghĩ có lẽ do tính cách của mình không phù hợp xuất hiện trước công chúng nữa, không phù hợp với công việc của người nghệ sĩ, nếu rút lại để trở thành nhà sản xuất, người sáng tác nhạc sẽ phù hợp với mình hơn. Cho đến khi có một vài chương trình truyền hình mời tôi tham gia, sau đó khán giả họ thích mình. Họ muốn mình trở lại thì lúc đó tôi nghĩ mình cũng có những cái để mình phô diễn ra hơn là đứng đằng sau cánh gà. Và tôi quyết định trở lại với công việc làm nghệ sĩ, âm nhạc của mình.

Thời gian đó, cũng có nhiều lời động viên, họ nói thật ra mình có nhiều tố chất để thành công, tại sao lại quá uổng phí rút về làm công việc phía sau cánh gà. Tôi đến với vai trò nhà sản xuất chỉ là con số 0 trong khi bước ra ngoài sân khấu có nhiều lợi thế hơn vậy tại sao lại bỏ công việc mình gầy dựng bao lâu nay để lui về hậu phương quá sớm. Công việc đó về tương lai rất tốt nhưng bây giờ chưa phải lúc và tôi nhìn nhận được điều đó nên đã sớm quay trở lại với nghệ thuật.