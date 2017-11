Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN nuột nà với bikini trong bán kết

Đêm thi bán kết diễn ra vào tối 4/11 tại sân khấu Crown Center với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và bám sát format từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe). Đêm thi đã khiến gần 7500 khán giả tại sân khấu Crown Center choáng ngợp bởi âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng những phần thi đầy hấp dẫn của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Các thí sinh tự giới thiệu bản thân theo đúng format quốc tế. Đây cũng là nét đặc trưng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác ở Việt Nam. Các ứng viên đầy tự tin và bản lĩnh, dõng dạc giới thiệu với mọi người mình tên gì, đến từ đâu và bao nhiêu tuổi. Ở phần thi trình diễn bikini, các thí sinh sải bước catwalk cùng hiệu ứng 3D đẹp mắt của phông nền sân khấu, trong nền nhạc bài hát “Khúc tình nồng” do ca sĩ S.T thể hiện. Với bản phối mới, S.T mang thiên đường nhiệt đới đầy tươi vui lên sân khấu, giúp thí sinh thêm phần tự tin và uyển chuyển catwalk, nhún nhẩy theo điệu nhạc. Thành phần ban giám khảo đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Trưởng ban giám khảo, Hiệu trưởng trường John Robert Power, Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Diệp Linh, Nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, Nhà thiết kế Thuận Việt, MC Phan Anh, Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu, Đạo diễn Hoàng My. Để có thể chọn ra Top 45, ban giám khảo chấm điểm thí sinh dựa trên hai phần thi trình diễn trang phục bikini và trang phục dạ hội. Trước đó, các thí sinh đã trải qua vòng thi vấn đáp mặt mộc trước ban giám khảo để ban giám khảo đánh giá thí sinh khách quan hơn. Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong phần thi trình diễn bikini. Top 45 có một thí sinh được đặc cách là Hoa khôi miền Trung Đoàn Hồng Trang (SBD 350) và 44 thí sinh khác sẽ bước vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

