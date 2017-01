Selena Gomez hạnh phúc bên tình mới

Cách đây 2 tuần, nữ ca sĩ Selena Gomez được trông thấy tình tứ bên bạn trai mới là nam ca sĩ The Weeknd. Mối tình mới đến với nữ ca sĩ xinh đẹp sau thời gian điều trị tâm lý và những tổn thương vì chuyện tình cũ với Justin Bieber. Về phía The Weeknd, anh từng hẹn hò với chân dài đình đám Bella Hadid.



Cặp đôi mới của làng nhạc Selena Gomez – The Weeknd. Ảnh: E! Trang E! mới đây tiết lộ chi tiết về Selena cùng người bạn trai mới. Theo trang này, giọng ca 24 tuổi và người yêu 26 tuổi nhắn tin cho nhau hàng ngày để tìm hiểu và làm nóng mối quan hệ.



Một nguồn tin nói: “Anh ấy (The Weeknd) thực sự thích Selena. Họ nhắn tin cho nhau hàng ngày. Mối quan hệ giữa họ thực sự là quyến rũ và vui nhộn. Họ rất thích những tính cách của người kia”.

Người này cũng cho biết, trong giai đoạn đầu hẹn hò, cặp đôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên: “Hiện tại, họ đang vui vẻ bên nhau và muốn tận hưởng điều đó”.

Trong khi đó, một nguồn tin khác giải thích: “Selena đang tập trung hồi phục lại tinh thần và The Weeknd vừa kết thúc một mối quan hệ, thêm vào đó là việc phát hành album mới. Anh ấy thực sự nghĩ rằng Selena rất tài năng và gợi cảm. Họ muốn phát triển mối quan hệ một cách từ từ để tìm hiểu lẫn nhau”.

Người hâm mộ cũng mới phát hiện cặp đôi vừa để chế độ theo dõi (follow) trên tài khoản Instagram của nhau.