Tila Tequila, sao gốc Việt ồn ào nhất Hollywood

Tila Tequila hay còn gọi là Tila Nguyen, cô gái sinh năm 1981 còn có tên khai sinh là Nguyễn Thị Thiên Thanh bởi cô là người Mỹ gốc Việt nhưng sinh ra ở Singapore. (Ảnh: Zimbio)



Tila Nguyen nổi tiếng ở Hollywood nhờ làm mẫu cho tạp chí Playboy và từng thử sức ca hát nhưng không thành công. (Ảnh: Izismile.com)



Mặc dù sở hữu chiều cao hạn chế nhưng nhờ kiểu ăn mặc sexy và bốc lửa mà ngôi sao gốc Việt từng được tạp chí Maxim UK bình chọn là một trong 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất. (Ảnh: Bornrich)



Cũng chính vì vẻ ngoài nóng bỏng đó mà Hollywood gọi cô là “quả bom sex gốc Việt”. Ngoài tạp chí Playboy, Tila Nguyen còn làm mẫu ảnh cho hai tờ tạp chí dành cho đàn ông khác là Stuff và Maxim. (Ảnh: Internet)



Không thể nổi danh bằng con đường nghệ thuật, Tila chọn scandal và những hình ảnh sexy của mình để gây chú ý với báo giới và công luận. Người đẹp tuổi Dậu được nhắc tới nhiều với vài clip sex trong đó có một clip cô quay năm 2010 với hai nữ diễn viên khiêu dâm và 1 clip quay năm 2014 với bạn trai cũ. (Ảnh: Zimbio)



Ngoài ra, ngôi sao gốc Việt này còn gây chú bởi những phát ngôn gây sốc như cho rằng nam diễn viên nổi tiếng Paul Walker không phải qua đời do tai nạn xe hơi rồi đưa ra những lời nhận xét mang tính chủng tộc với người da đen và người nhập cư Hispanic (người Mỹ gốc Tây Ban Nha hay người châu Mỹ La tinh). Cô còn có những bài viết trên blog bênh vực và khen ngợi Adolf Hitler. (Ảnh: Hollywood Reporter)



Cuối tháng 2/2012, Tila có ý định tự tử và sau đó phải vào trại cai nghiện một tháng vì dùng thuốc quá liều. Đến tháng 4/2014, Tila tuyên bố trên Facebook cô mang thai con đầu lòng và ngày 16/11/2014 con gái cô chào đời nhưng Tila không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ. (Ảnh: Starcasm.net)



Tila Tequila Nguyễn nổi tiếng từ khi tham gia show truyền hình thực tế A Shot at Love with Tila Tequila năm 2007. Cô là người lưỡng tính và đã đính hôn với người tình đồng tính Casey Johnson - người thừa kế tập đoàn Johnson & Johnson - năm 2009, nhưng Casey đã qua đời năm 2010.

