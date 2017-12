Sao Việt xót xa trước mối tình 17 năm đầy nước mắt của Thu Thủy

Sau những dòng chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân, hôm 29/11, Thu Thủy thừa nhận đã ly hôn chồng nửa năm. Cô tâm sự trong nước mắt về cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Với nữ ca sĩ, hơn 13 năm hẹn hò và vài năm kết hôn là hai thế giới hoàn toàn đối lập.

"Nhưng rồi cái gì cũng phải chịu thua số phận, bản thân tôi cũng không phải không cố gắng níu kéo", cô tâm sự. Nữ ca sĩ Trở về khóc khi chồng thay đổi sau lễ cưới. Anh không còn quan tâm đến cô, tình yêu không nhiều như trước.

Hơn thế, anh cũng không để ý đến con trai, thường xuyên đi thâu đêm, tắt liên lạc với gia đình. Hy vọng gia đình được bên nhau vào cuối tuần với mẹ con Thu Thủy cũng là điều xa xỉ. Chồng cô bế con trai khoảng 20 phút đã không chịu nổi. Mỗi ngày, Thu Thủy đều sống với sự đơn độc. Sau cùng, cô chọn con đường mới trong cuộc đời, ly hôn và nuôi con một mình.

Thương khi cưới người đàn ông chưa trưởng thành

Trên trang cá nhân, MC Quỳnh Chi - người cũng từng đổ vỡ hôn nhân - đã gửi lời động viên với đàn chị. Đối với cô, Thu Thủy là người nghệ sĩ mạnh mẽ dám đối diện nỗi đau. Cô không đồng tình khi chồng Thu Thủy luôn là người né tránh vun vén gia đình trong những năm chung sống.

"Đàn ông phải bản lĩnh, có chuyện là bỏ đi, lo cảm xúc của mình trước tiên thì lộ rõ là ích kỉ. Người phụ nữ của mình, cho dù tình cảm không còn nồng nàn đi nữa thì vẫn là tình nghĩa, vẫn là người xứng đáng để mình, ít nhất, biết nghe một cuộc điện thoại", cô bức xúc.

"Đó không còn là vô tâm, mà là độc ác. Nếu anh chỉ đơn thuần không còn yêu ai đó nữa thì chẳng ai dám nói, nhưng hết tình cảm cũng không có nghĩa là cho mình được phép không biết cư xử", Quỳnh Chi thẳng thắn đánh giá chồng Thu Thủy.

Theo Quỳnh Chi, đàn ông không phụ vợ chăm con là người cha tồi. "Không đáng để một người phụ nữ đàng hoàng, huống chi là xinh đẹp giỏi giang như chị Thủy hiểu, thông cảm và bào chữa".

Dương Yến Ngọc cũng nói về nỗi đau của Thu Thủy sau đổ vỡ hôn nhân. Cô tiếc khi nữ ca sĩ trẻ dành cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông chưa trưởng thành. Mà theo Dương Yến Ngọc "đó là sự hy sinh vô nghĩa".

"Em có con trai, chị cũng có con trai. Hãy dạy nó điều đầu tiên phải biết yêu thương, tôn trọng phụ nữ, sống có trách nhiệm, tự lập và tự làm chủ cuộc đời mình", cô nhắn nhủ Thu Thủy.

Là đàn ông cũng không thể thông cảm

Tâm sự của Thu Thủy sau ly hôn không những khiến nhiều nghệ sĩ nữ đồng cảm như Dương Yến Ngọc, MC Quỳnh Chi, Hồng Quế, Phương Trinh Jolie mà còn khiến nhiều sao nam bức xúc.

Nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ Only C viết: "Tôi cũng làm cha, công việc tôi cũng bận. Tôi từng bị trầm cảm nặng đến mức muốn buông bỏ tất cả tìm đến sự giải thoát, nhưng nghĩ đến con trai ngây thơ và nghĩ đến sự hy sinh của vợ tôi lại tiếp tục chiến đấu và cố gắng từng ngày".

"Ngoài kia, tôi có biết bao nhiêu người anh em bận trăm công nghìn việc. Nhưng chuyện thờ ơ với gia đình, con cái là điều khó xảy ra", anh nhấn mạnh.

Với Only C, tự do cá nhân lớn đến đâu đi nữa thì con cái vẫn là tài sản vô giá với bậc cha mẹ. "Nên nhớ mình cũng từng là con và mình sẽ cô đơn và tủi thân thế nào khi không được ba mẹ quan tâm vỗ về", Only C nhắn nhủ.

Nam ca sĩ Hoàng Bách đưa ra thông điệp mạnh mẽ hơn đến những người phụ nữ lấy nhầm chồng. Anh mong họ có quyết định sáng suốt để có thể tìm thấy một người đàn ông xứng đáng hơn.

"Đàn ông đến con mình mà còn không biết yêu thương thì đừng mong nó có thể thay đổi. Vì nó chỉ biết yêu bản thân mà thôi", Hoàng Bách chia sẻ trên trang cá nhân.