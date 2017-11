Diệp Lâm Anh: Nằm mơ cũng gọi tên So Ji Sub

Nữ diễn viên Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ về các trục trặc trong sự kiện vừa qua cùng nhiều điều chưa ai biết về So Ji Sub trong lần tới thăm Việt Nam.

Chào Diệp Lâm Anh, trong tất cả những ngôi sao Hàn nổi tiếng, tại sao chị lại chọn So Ji Sub để gửi lời mời đến Việt Nam?



Tôi mê anh ấy quá. Thật ra, tôi chỉ hâm mộ có vài người, trong đó có anh So Ji Sub. Ngày xưa, khi xem anh ấy đóng phim hành động, tôi đã mê.

Mời một ngôi sao hạng A về Việt Nam, phía So Ji Sub có những yêu sách gì không?

Yêu sách lúc nào cũng phải có. Vé máy bay phải là vé tốt nhất, khách sạn cũng phải sang trọng đẳng cấp nhất, vệ sĩ cũng phải là nơi uy tín nhất, phải được cấp phép đàng hoàng...

Chị đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mời anh So Ji Sub đến Việt Nam?

Nếu nói ra con số thì không được hay. Vì anh So Ji Sub không bao giờ đi vì tiền. Ở Hàn Quốc, anh ấy nổi tiếng là một ngôi sao rất giàu có .

Vậy chị đã thuyết phục So Ji Sub như thế nào để mời anh về Việt Nam chỉ sau hai tuần?

Tôi có quen một người bạn thân có mối quan hệ tốt với công ty quản lý của anh So Ji Sub. Chính vì thế, khi tôi gửi lời mời qua người bạn của mình, phía anh So Ji Sub trả lời ngay trong vòng mười ngày. Phía công ty của So Ji Sub cũng nói với tôi, muốn mời một ngôi sao hạng A ở Hàn Quốc ít nhất phải mất 6 tháng để lên lịch trình. May mắn là tôi quen được người bạn thân người Hàn Quốc nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp.

Trong những bức hình thấy chị có vẻ e dè khi đứng cạnh hay bày tỏ tình cảm cùng So Ji Sub. Nguyên nhân là chị ngại hay có bạn trai đứng kế bên nên ngại ngần thể hiện tình cảm với thần tượng khi bé?

Những cái bắt tay hay ôm đều rất bình thường. Bạn trai tôi cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó. Do tính tôi từ trước đến giờ dù thích người ta đến mấy, vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn động chạm. Tôi cũng sợ khi mình thể hiện tình cảm, nếu anh So Ji Sub không thích sẽ nghĩ tôi quá đà. Tôi muốn ở vị trí đối tác, là bạn của anh ấy. Còn nếu ở vị trí fan thì sau này rất khó làm việc với anh ấy.

Để mời So Ji Sub đến Việt Nam là rất tốn kém. Có phải bạn trai chị là người đứng sau hỗ trợ tài chính lẫn tinh thần cho chị?

Một mình tôi không thể làm được một sự kiện lớn đến như thế. Nhiều vấn đề cần phải giải quyết, cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi và bạn trai tôi cùng dồn tiền để làm sự kiện này. Có hôm, cả hai phải họp với ê kíp tận hai ba giờ sáng. Thời gian đó, tôi nằm mơ đến sảng mà gọi tên So Ji Sub luôn.

Bạn thân của chị là người mẫu Trần Hiền lại viết status nói sự kiện thất bại trong khi chị bỏ ra nhiều tâm huyết tiền bạc vào sự kiện. Cá nhân chị có thấy khó chịu?

Khi anh So Ji Sub đến, mọi người vỡ oà. Hiền không thể chen lên được phía trước, tôi không thấy được Hiền. Lúc sau So Ji Sub về rồi. Tôi thấy ngại với Hiền vì bạn thân của mình mà mình lại không thể lo cho Hiền đi vào trong để chụp ảnh cùng anh ấy được. Tôi có một chút buồn. Hiền phản ứng vậy là bình thường. Có một chút hiểu lầm và Hiền cũng bực mình giúp tôi. Mọi cảm xúc dồn nén nên Hiền viết đoạn status đó. Dù là bạn thân, nhưng Hiền cũng có quyền nói lên ý kiến của cô ấy. Hôm sau, cô ấy có hỏi tôi: "Cậu giận tớ đấy à?" Vì sự kiện mình tổ chức mà người bạn thân của mình lại bảo thất bại thì Hiền cũng sợ tôi giận. Thật sự, tôi không giận vì không có thời gian để giận. Bản thân tôi cũng là người tôn trọng ý kiến của mọi người. Ai thích nói gì thì nói.

Cảm ơn Diệp Lâm Anh về buổi trò chuyện này!