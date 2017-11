Sao nữ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ chỉ trong vài phút đồng hồ

Những thần tượng, nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu ngoại hình và danh tiếng được công chúng ca ngợi thường có nhiều cơ hội trúng các hợp đồng quảng cáo béo bở. Sao luôn đua nhau "giành" về những hợp đồng quảng cáo vì việc thương mại hình ảnh sẽ đỡ vất vả và dễ kiếm tiền hơn rất nhiều hoạt động nghệ thuật.

Ở thị trường giải trí Hàn Quốc, các thần tượng, sao nữ Hàn Quốc có cơ hội trúng nhiều hợp đồng quảng cáo hơn những người đồng nghiệp nam. Một nữ thần tượng may mắn có được ngoại hình mà công chúng yêu thích, ngay lập tức sẽ được truyền thông, các nhãn hàng săn đón.

Điển hình như nữ ca sĩ, diễn viên Suzy. Ngay những ngày đầu còn là một thần tượng, nhan sắc của cô đã được để ý. Suzy bắt đầu tham gia các hoạt động quảng cáo tách biệt với nhóm nhạc khi ra mắt với tư cách là một nữ diễn viên.

Suzy được công chúng biết đến nhiều hơn với biệt danh "Tình đầu quốc dân" và nhận được vô vàn lời mời từ các công ty quảng cáo.

Sau bộ phim đầu tiên, Suzy đóng vai chính trong 22 quảng cáo và chỉ riêng năm 2013, phí quảng cáo mà nữ ca sĩ nhận được tăng thêm 9 triệu USD (khoảng hơn 200 tỷ đồng). Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Suzy While You Were Sleeping đangnhận được sự ủng hộ đặc biệt của đông đảo khán giả. Điều này dự báo rằng phí quảng cáo của cô nàng 24 tuổi sẽ tăng lên ngất ngưởng.

Hay trước đó là cô nàng Yoona của nhóm nhạc đình đám SNSD. Mặc dù đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng cho đến hiện nay, Yoona vẫn khiến công chúng Hàn Quốc ngất ngây vì vẻ đẹp của mình. Không chỉ ca hát, YoonA còn xuất hiện với vai trò là diễn viên chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Chỉ trong nửa đầu năm 2012, nữ ca sĩ 28 tuổi đã xuất hiện trong 20 quảng cáo về mỹ phẩm, đồ trang sức,… và ước tính cô đã kiếm được khoảng 4 triệu USD (khoảng 91 tỷ đồng). Là một trong những thành viên nổi bật của SNSD trong 10 năm qua, thu nhập từ các buổi biểu diễn của cô cũng được cho là một khoản rất lớn.

Không hoạt động lĩnh vực phim ảnh nhiều như Suzy hay Yoona, cô nàng IU là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Là một nghệ sĩ trẻ có hướng đi hoàn tàn khác biệt với những người đồng nghiệp cùng lứa, IU nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của công chúng và trở thành gương mặt được săn đón.