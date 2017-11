Những bộ phim ấn tượng về đạo chích của Hàn Quốc

The Thieves (Đội Quân Siêu Trộm)



Một ngày, Macao Park – siêu đạo chích lừng danh một thời đã tụ hợp anh, em chiến hữu gồm 5 siêu trộm khác để cùng nhau thực hiện một phi vụ đầy mạo hiểm: trộm viên kim cương Giọt Lệ Thái Dương trị giá 20 triệu USD. Và, thách thức hơn nữa, chìa khóa để mở được phòng chứa viên kim cương lại nằm… trong trái tim chủ nhân của Giọt Lệ Thái Dương. Với đầu óc ranh mãnh của thủ lĩnh Popie, tài mở khóa của Pepsee, khả năng đột nhập của Yenicall, đầu óc phân tích lên chiến lược của Zampano và tài hóa trang “bách diện” của Chewinggum, họ đã có một phi vụ chấn động làm kinh hãi giới tài phiệt Trung-Hàn.

Bộ phim đã thu hút được hơn 13 triệu lượt xem ngay sau khi ra mắt, nhanh chóng phá kỉ lục của “Quái Vật Sông Hàn” vào năm 2006.

The Con Artist (Cướp Siêu Đẳng)

Một phi vụ trị giá 150 tỷ won nhắm vào ngân hàng an toàn bật nhất tại Đông Nam Á chỉ kéo dài vỏn vẹn 40 phút. Vì tính chất và thời lượng quá ngắn, buộc những siêu trộm tham gia phi vụ phải là những “anh tài” trong lĩnh vực công nghệ. Họ là nhóm 3 hacker đẳng cấp Thế giới, tụ họp lại với nhau và cống hiến cho khán giả những thướt phim căng não và hồi hộp. Những kỹ năng điêu luyện của 3 siêu hacker trong phim được mô tả thực và chi tiết đến khó ngờ, khán giả sẽ một lần mãn nhãn và hiểu được rằng: “Đừng dại mà chọc giận hacker”.

Phim được đầu tư chỉnh chủ từ hình ảnh cho đến hậu kỳ với những cảnh quay hoành tráng. Đặc biệt, phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm: Kim Woo-bin, siêu trộm đẹp trai và Lee Hyun-woo, thiên tài hacker.

Cold Eyes (Truy Lùng Siêu Trộm)

Ha Yoon-joo, một cô gái sở hữu trí nhớ siêu phàm, khả năng quan sát và tập trung cao độ. Cô là thành viên mới nhất của Ủy Ban Chống Tội Phạm Đặc Biệt (SCU), chuyên điều tra, giám sát các hồ sơ tội phạm nguy hiểm nhất. Đồng hành cùng Ha Yoon-joo là đội trưởng kỳ cựu Hwang. Mục tiêu của cả đội là truy lùng James - thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm có vũ trang nổi tiếng nguy hiểm, ra tay lạnh lùng và liễu lĩnh. Với trí thông minh xuất chúng cùng sự gan lì, James và cả băng nhóm luôn thoát khỏi mọi sự truy lùng từ phía cảnh sát hết lần này đến lần khác. Điều này buộc lòng, Hwang và Ha Yoon-joo phải tìm mọi cách, thậm chí đặt cược cả tính mạng để có thể truy tìm và ngăn chặn James.

Bộ phim là một cực phẩm hành động mang hơi hướng Hollywood. Phim đã chiếm spot-light tại tất cả các rạp vào thời điểm ngay khi ra mắt và tiếp tục “hoành hành” tại nhiều quốc gia được công chiếu khác.

The Grand Heist (Siêu Trộm Hoàng Cung)

Một nhóm những tên trộm khét tiếng mà đứng đầu là công tử Lee Deok-mu, con trai ngoài giá thú của viên quan trong triều đình, đang có kế hoạch “đánh sập” ngân khố nhằm trả thủ cá nhân và phá bỏ âm mưu độc tài của tên tham quan Jo Myung-soo. Anh đã cùng “đồng bọn” làm một phi vụ lẫy lừng và bài trừ được bọn tham quan một cách vẻ vang nhất.

Với cốt truyện đơn giản được xây dựng trong bối cảnh cổ trang độc đáo, những tình huống dí dỏm trong “The Grand Heist” đã mang tới một làn gió mới cho dòng phim về siêu trộm của Hàn Quốc. Phim được bình chọn là một trong Top 10 phim hot nhất về lượng người xem tại rạp trong nước theo thống kê của Ủy Ban Điện Ảnh Hàn Quốc.

Tiếp nối những bộ phim về đề tài này, Vòng Xoáy Lừa Đảo vừa được trình chiếu tại quê nhà – Hàn Quốc, phim nhanh chóng nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Không chỉ được kỳ vọng như là phiên bản châu Á của Now You See Me, phim khiến người xem nhớ đến Ocean’s Elven – một là một những bộ phim kinh điển thuộc thể loại này từng được sản xuất bởi các nhà làm phim Hollywood.

The Swindlers (Vòng Xoáy Lừa Đảo)

Mọi chuyện bắt đầu với tin đồn tên trùm lừa đảo khét tiếng Doo Chil vẫn còn sống, trong khi hắn ta vừa được khai tử trước đó không lâu. Luật sư mẫu mực Hee So nhận được tin liền lập kế hoạch truy sát Doo Chil để bịt kín nhưng vụ bê bối mà cả hai hợp tác trước đó. Và, không chỉ có Hee So muốn tìm giết Doo Chil. Một tên “đồng nghiệp” khác của Doo Chil là Ji Sung cũng muốn truy sát ông trùm lừa đảo Doo Chil - để trả thù riêng. Ji Sung là một tay lừa đảo nổi tiếng thông minh và cực kỳ ranh mãnh, hắn đã lập hẳn một “team truy sát” nhằm quyết bắt giết cho bằng được Doo Chil. Hành trình truy sát lẫn nhau của những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm bắt đầu từ đây!