Nghệ sĩ khẩu chiến gay gắt vì phát ngôn "Miu Lê không phải ca sĩ"

Từ gameshow giải trí…

Gameshow Sao đại chiến với format đối kháng của 8 cặp ca sĩ/nhóm nhạc – producer nổi tiếng trong showbiz đang thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua. Đáng lưu ý, 8 ca sĩ/nhóm nhạc tham gia đều đi hát nhiều năm và có lượng khán giả riêng. Một số cuộc thi có format tương tự như Tuyệt đỉnh tranh tài, cho thấy, giám khảo dù kỳ cựu đến mấy vẫn có phần cả nể khi nhận xét.

Những tưởng Sao đại chiến cũng như bao gameshow giải trí khác, cho đến khi nhạc sĩ Dương Cầm… mở miệng. Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, anh thẳng thắn chê giọng hát của Ái Phương, Miu Lê và Hoàng Tôn. Dương Cầm cho rằng Ái Phương hát mờ, giọng không chắc chắn. Đặc biệt câu “Ái Phương như một vũ công đang hát” khiến nhiều khán giả không khỏi sốc vì nữ ca sĩ đi hát cũng đã 5 – 6 năm nay.

Only C đập bàn tức tối, Miu Lê chán nản ra mặt.

Khi tập 2 lên sóng về chủ đề World music, nhạc sĩ Dương Cầm và Only C tiếp tục tranh cãi về chất World music trong bản phối mà Miu Lê hát. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Only C đập bàn và nói lớn tiếng: “Không cần ai, tất cả mọi người ở đây, phải tranh luận World music là gì. Tôi thích bản phối tôi làm”. Phản ứng gay gắt của Only C làm không khí khán phòng trở nên căng thẳng.

… đến ‘đại chiến’ thực sự

Sau đêm thi, dư luận vẫn bán tín bán nghi liệu đây là tranh cãi thật hay “chiêu trò” vốn không mấy xa lạ của các nhà sản xuất gameshow Việt Nam. Giới truyền thông đã liên hệ nhạc sĩ Dương Cầm để làm rõ vì sao anh chê đội bạn quá thẳng thắn như vậy.

Trả lời báo Zing, nhạc sĩ Dương Cầm khiến khán giả vã mồ hôi khi nói Miu Lê “không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ”, “những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản”. Khi được hỏi về Only C – người tranh luận gay gắt với anh sau hai tập thi lên sóng, Dương Cầm cho rằng “Only C có chuyên môn không cao” và “không bao giờ coi đó là một đối thủ”.

Tất yếu, nhạc sĩ Dương Cầm gây nên phản ứng dữ dội trong hai hôm nay. Ban đầu, nhạc sĩ Đỗ Hiếu chỉ viết lên trang cá nhân: “Nhạc sĩ, producer, ca sĩ đều là đồng nghiệp. Không ai có quyền để đánh giá ai đủ trình độ hay không”. Nhưng sau đó không lâu, anh viết hẳn “tâm thư” gửi đến đàn anh.

Ái Phương bị chê hát như một vũ công.

Đỗ Hiếu cho rằng Dương Cầm đang cố nâng cao thế mạnh đội mình để hạ bệ đội đối thủ. Theo anh, một tiết mục còn rất nhiều yếu tố như: trình diễn, tư duy âm nhạc, dàn dựng tiết mục, bản phối... bộc lộ vai trò của producer.

“Ái Phương là một giọng bẩm sinh bay bổng, xốp, nhẹ nhàng. Khai thác giọng hát ca sĩ nên theo từng người, từng loại giọng khác nhau, không ai giống ai nên mọi sự so sánh đều khập khiễng. “Ái Phương như một vũ công đang hát” là một câu nói nặng nề đến nghề nghiệp của cô ấy khi Phương đã được công nhận là ca sĩ có giọng hát hay và có ít nhất hơn ba bài hit do cô thể hiện không chỉ hát mà còn sáng tác” – Đỗ Hiếu bênh vực ca sĩ đội mình.

“Tâm thư” của Đỗ Hiếu được nhiều đồng nghiệp: producer Duy Anh, ca sĩ Ưng Đại Vệ, Bảo Thy, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa… ủng hộ.

Quản lý của Miu Lê đáp trả Dương Cầm bằng bài đăng dài với thái độ bức xúc. Người này còn để hình cây đàn piano (ý chỉ nhạc sĩ Dương Cầm – PV) gạch chéo.

Mới đây nhất, Miu Lê cũng đã trả lời truyền thông về phát biểu động chạm của nhạc sĩ Dương Cầm dành cho mình. Cô thừa nhận giọng mình bẩm sinh nhỏ, không bắt mic. Tuy nhiên cô từ chối nêu cảm nhận về nhạc sĩ đàn anh vì không muốn phán xét ai.

Hỏi Miu Lê liệu có hiềm khích với Dương Cầm, cô vô tư nói mình không biết anh là ai. Thậm chí lúc quay xong tập 1, cô hồn nhiên kể đã lên Google tra từ khoá “Dương Cầm” và kết quả ra toàn hình… piano.

Dương Cầm là ai và vì sao nói năng động chạm?

Có thể nói đây là những phát ngôn chưa từng có tiền lệ của một nghệ sĩ ở độ tuổi như nhạc sĩ Dương Cầm. Trước đây, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng có nhận xét động chạm đến loạt sao hạng A trong showbiz. Tuy nhiên trường hợp của ông được cho là bị “gài” chứ không phải phát ngôn chính thức. Nhiều khán giả cho hay nhạc sĩ Dương Cầm phát ngôn còn gây sốc hơn diva Thanh Lam.