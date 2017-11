“Miu Lê chưa đủ trình để được gọi ca sĩ, Chi Pu quá nóng vội"

Ở Hà Nội, Dương Cầm là một nhạc sĩ đắt show. Anh là giám đốc của nhiều chương trình, cuộc thi âm nhạc, đồng thời cũng là producer "ruột" của không ít ca sĩ. "Làm chẳng hết việc" nhưng tác giả Mong anh về lại bất ngờ nhận lời Huy Tuấn để tham gia một game show ca nhạc ở trong Nam.



Mới ngay tập phát sóng đầu tiên, Dương Cầm đã thẳng thắn chê Miu Lê, Ái Phương, Hoàng Tôn và nhận về không ít phản ứng trái chiều.

Trả lời Zing.vn, nam nhạc sĩ cho biết anh lần đầu đồng ý ngồi ghế nóng game show vì tin tưởng nhạc sĩ Huy Tuấn, đồng thời thừa nhận mối quan hệ với các đồng nghiệp trong chương trình có ảnh hưởng sau những lời góp ý không kiêng nể.

Dương Cầm là tác giả của Mong anh về và là một nhạc sĩ đắt show ở Hà Nội.

"Tôi xem Miu Lê là diễn viên, chứ không phải ca sĩ"

- Lần đầu tham gia một game show ca nhạc, anh nhận nhiều phản hồi trái chiều khi chê từ Miu Lê đến Ái Phương, Hoàng Tôn. Một Dương Cầm lặng lẽ làm nhạc bao năm có quen với sự ồn ào showbiz như thế?

- Bản thân tôi ít tham gia các chương trình game show nhưng khi đã đồng ý nhận lời thì tôi sẽ thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Điều gì mà tôi đang theo đuổi và cho rằng đó là định hướng đúng đắn thì tôi phải bảo vệ. Mọi người có thể coi đó là sự cứng nhắc, bảo thủ cũng được nhưng không vì thế mà tôi phải thay đổi.

Tôi đã dành nhiều năm đã học nhạc, đúc kết được không ít thứ và đó là những giá trị căn bản của nghệ thuật. Ngồi ghế nóng cũng cần phải có quan điểm rõ ràng. Tôi tin rằng người hưởng lợi nhất chính là khán giả. Đừng vội bênh vực âm nhạc giải trí vì giải trí cũng phải có tầm cao nhất định.

- Sau khi lên tiếng về chuyện hot girl đi hát, Văn Mai Hương tiết lộ chuyện bị fan Chi Pu “dọa giết”, anh không sợ mình cũng rơi vào tình cảnh bị fan của Miu Lê “ném đá”, tẩy chay?

- Tôi cũng biết là mình đang nhận gạch đá nhưng đó là trách nhiệm của người làm nghệ thuật. Ở ngoài, những bạn đó hát thế nào, nhép hay live, hay dở ra sao, tôi không quan tâm nhưng trong chương trình phải khác.

"Tôi hy vọng lời góp ý của mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện và tiến bộ hơn" Dương Cầm Với những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản thì tôi không xem Miu Lê là ca sĩ. Miu Lê không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ. Tôi xem Miu Lê là diễn viên, chứ không xem cô ấy là ca sĩ.

- Khi thẳng thắn nhận xét Miu Lê hát dở và những ca sĩ khác hát chênh, phô, mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp có ảnh hưởng gì không?

- Tôi nghĩ thái độ của họ đối với tôi cũng có sự thay đổi. Tôi nhìn trong ánh mắt của họ khi gặp bên ngoài đầy vẻ e dè, nhưng tôi thấy điều ấy là bình thường. Tôi chỉ hy vọng lời góp ý của mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện và tiến bộ hơn.

- Thực ra bản thu và hát live của ca sĩ cách nhau “một trời, một vực” là khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Theo anh, đó là lỗi của ai?

- Nhiều producer đang quá chiều ca sĩ, làm hư ca sĩ, dùng chiêu trò phòng thu để lấp liếm đi giọng hát, che đi cái xấu nhưng khi hát live thì vẫn bị lộ. Trách nhiệm đó theo tôi thuộc về nhà sản xuất, chính nhà sản xuất đã góp phần sản sinh ra nhiều giọng ca ảo tưởng.

"Tôi không đánh giá cao người hạ mình ăn chửi để nổi tiếng"

- Người Việt vốn có tính cả nể, dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm mười. Nghệ sĩ Việt cũng không quen đón nhận những lời chê, sau thái độ không bằng lòng của các đồng nghiệp, anh có rút được kinh nghiệm gì cho mình vì nhiều người bảo “khen cũng chẳng mất gì”?

- Nếu các bạn ấy chỉ sai một chút thì không sao nhưng đây là chênh lệch quá rõ. Một chương trình cần có mặt bằng chung. Ở đâu đó các bạn có thể dùng chiêu để hút khán giả nhưng khi xuất hiện cùng chương trình với tôi thì tôi sẽ không chấp nhận, không thỏa hiệp.

Hát chênh, phô, yếu ớt trên thị trường đúng là rất nhiều và với tôi họ không phải là ca sĩ, chỉ nên xếp vào là hot girl, hot boy, nhân vật giải trí tham gia biểu diễn. Và đừng giới thiệu là ca sĩ.

Ca sĩ phải có sự rèn luyện, không thể hời hợt được. Giống như Chi Pu biểu diễn ở trường cũ để tri ân thầy cô, đồng môn thì được. Và Chi Pu chỉ nên dừng lại ở đó thôi, còn hát trên sân khấu và ra sản phẩm này đến sản phẩm khác với giọng hát dở như thế thì không ổn.

Dương Cầm không đánh giá cao khả năng ca hát của Miu Lê, Chi Pu.

>>> Mời quý độc giả xem video "Chi Pu hát live bị chê thảm họa". Nguồn Youtube:

- Văn Mai Hương nhận định phát ngôn “Ở Việt Nam cứ cầm micro là ca sĩ” của Chi Pu là xúc phạm người làm nghề chân chính, quan điểm của anh thế nào?

- Tôi ủng hộ nhận định của Văn Mai Hương, nghề nghiệp nào cũng cần có sự tôn trọng. Chi Pu có sự nóng vội, không chuẩn bị tâm thế làm nghề. Đúng ra, Chi Pu chỉ nên phát hành một sản phẩm, coi như để tri ân với người hâm mộ. Nếu làm thế thì nên khích nệ, còn việc cầm micro lên hát bất chấp thì đương nhiên sẽ bị phản ứng.

Về giọng hát, tôi đánh giá Miu Lê hơn Chi Pu . Vậy mà với tôi Miu Lê còn chưa được xem là ca sĩ thì Chi Pu chắc cũng không khó để xếp hạng!

- Thực ra Chi Pu không phải là trường hợp đầu tiên lấn sân ca hát. Nhiều giọng ca cũng xuất thân là hot girl, người mẫu nhưng sau 5-10 năm đã xây dựng được tên tuổi và gặt gái được những thành tích nhất định?

- Nếu Chi Pu là người có đam mê thực sự thì 5-10 năm cũng là quãng thời gian đủ để trưởng thành. Chi Pu có lợi thế là hiện tại đã có tiếng trong giới giải trí. Nhưng theo tôi thì bạn ấy đang khởi điểm sai cách, giá như bạn ấy kỹ càng hơn, cẩn trọng hơn. Học hát, luyện hát cho tốt trước đã rồi hãy tung sản phẩm ra thị trường.

Quan trọng hơn, khi bị chê như vậy, Chi Pu nên tự nhận thức rằng giọng hát của mình chưa tốt, và phải biết tự xấu hổ. Cứ hát như vậy thì ai chấp nhận được?

- Khánh Linh cho rằng showbiz Việt có hiện tượng PR đen, nôm na là sẵn sàng ăn chửi để được nổi tiếng, được chú y?

- Tôi không quá để tâm vào việc tìm hiểu chiêu trò của showbiz nhưng quan điểm của tôi là nghệ sĩ cần phải có tự trọng, đó cũng là sự tôn trọng dành cho khán giả. Người mà hạ mình ăn chửi để được nổi tiếng thì tôi không bao giờ đánh giá cao và coi là đồng nghiệp.

- Anh từng là giám đốc âm nhac của Sao Mai và những cuộc thi, chương trình nặng về chuyên môn, hẳn anh biết rằng nhiều khi những giọng ca tròn vành, rõ chữ, học hành bài bản lại không tạo được cảm xúc cho người nghe?

- Nếu đặt lên bàn cân giữa game show giải trí và Sao Mai, tôi vẫn chọn Sao Mai, không phải bác học gì đâu mà vì sự chuyên nghiệp. Thí sinh vào đó cũng đều là những giọng hát tốt, chỉ là chưa có điều kiện để tiếp cận mô hình giải trí trên thị trường.

Tất nhiên là về mặt thị trường thì khán giả cần cả hai loại. Nhưng tôi vẫn mọng là các chương trình giải trí sẽ có chuyên môn hơn, nâng cao chất lượng hơn. Hơn cả, đến lúc nào đó, tôi hy vọng khán giả sẽ khó tính hơn và nghệ sĩ có sự cầu tiến hơn trong cách làm nghề.

Dương Cầm cho biết anh lần đầu đồng ý ngồi ghế nóng vì tin tưởng Huy Tuấn. Bản thân anh không đánh giá cao người ngồi cùng là Only C.

"Chuyên môn âm nhạc của Only C không cao"

- Quay trở lại với game show Sao đại chiến mà anh đang tham gia, không khó để nhận ra sự bất đồng quan điểm giữa anh và Only C, anh đánh giá như thế nào về người ngồi cùng – một nhạc sĩ trẻ từng phát ngôn “Tôi có ca khúc đẳng cấp thế giới”?

- Lúc đầu tôi cũng không biết là có những người như thế ngồi trên ghế nóng. Đến khi gặp gỡ, tôi cũng khá bất ngờ. Về phát ngôn của Only C, nói thì ai cũng nói được, quan trọng là bạn thể hiện được gì xuất sắc. Với những gì của Only C hiện tại thì tôi vẫn chưa đánh giá cao.

Only có chuyên môn không cao và tôi không bao giờ coi đó là một đối thủ. Còn nếu Only C tự hào mình có những ca khúc nhiều người nghe, tôi chỉ có thể nói rằng chất lượng đôi khi không đi liền với việc số lượng lượt xem, lượt nghe trên mạng. Giá trị của nghệ thuật nằm ở sự lâu bền.

"Đôi khi chất lượng không đi liền với lượt xem, lượt nghe. Giá trị của nghệ thuật nằm ở sự lâu bền". Dương Cầm

- Nói vậy, nhiều người có thể sẽ cho rằng anh định kiến với thị trường biểu diễn, anh có sợ?

- Không, tôi chẳng định kiến gì. Nói thị trường biểu diễn, thế nào mới là thị trường, thị trường biểu diễn không chỉ có giải trí, bằng chứng là những thứ tôi đang làm vẫn sống rất tốt, vẫn được đón nhận. Kinh tế của chúng tôi cũng không thua kém gì các bạn kia đâu.

- Thanh Lam, Tùng Dương, Quốc Trung từng tham gia vào thị trường game show và “một đi không trở lại”. Nhiều nghệ sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật những tưởng sẽ cân bằng được chương trình khi ngồi ghế nóng nhưng cuối cùng mới nhận ra “một cánh én chẳng làm nên mùa xuân”. Anh có sợ mình cũng rơi vào cảnh tương tự?

- Anh Huy Tuấn mời tôi tham gia với lời nhắn “Anh muốn có em trong chương trình”. Tất cả niềm tin của tôi đều đặt vào anh Huy Tuấn.