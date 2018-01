Mâu Thuỷ nói gì khi bị tố mua giải ở Hoa hậu Hoàn vũ VN?

>>> Mời quý độc giả xem video "Mâu Thuỷ và Hoàng Thuỳ trong thử thách tiếng Anh tại Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017". Nguồn Youtube:

Chỉ còn ít ngày nữa, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức diễn ra tại Nha Trang. Đến thời điểm này, nhiều sao Việt và giới chuyên môn đã đưa ra các nhận định của mình về ứng viên có khả năng cao nhất cho ngôi vị hoa hậu. Và người mẫu Mâu Thủy đang được nhận định là ứng viên “nặng ký” nhất nhì cho ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi.



Vừa qua, trên fanpage cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức công bố giải phụ Best body - Thí sinh có hình thể đẹp nhất thuộc về Mâu Thủy với tỷ lệ bình chọn 22,41%. Bên cạnh đó, người đẹp cũng lọt top những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc trong vòng tài năng bởi màn hóa thân thành hình ảnh “Cô Ba Sài Gòn”.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình lụận tích cực thì Mâu Thủy cũng bị một số anti-fan cho rằng cô đã mua giải ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Cụ thể, trong đoạn bình luận livestream của người đẹp Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Mâu Thủy không ngần ngại đáp trả: “Chị mua hết phải phụ rồi nha”.

Trước đó, khi lọt top đầu hạng ở mục Best Social Media, Mâu Thanh Thủy bị nhiều cư dân mạng đưa ra những bằng chứng cho thấy có dấu hiệu gian lận trong lượng tương tác trên bức ảnh của quán quân Next Top Model 2014 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Không ít khán giả còn đưa ra bằng chứng cho lượng like ảo xuất hiện trên bức ảnh của người đẹp gốc Sài thành. Trước thông tin này, phía Mâu Thủy chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào.

Đến với cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017 Mâu Thủy có những thay đổi tích cực từ ngoại hình, phong thái cho đến những kỹ năng. Bên cạnh đó, điều khiến cộng đồng mạng và nhiều người nổi tiếng “dậy sóng” cũng như thể hiện thái độ khâm phục Mâu Thủy xuất phát từ những hành động vì cộng đồng của người đẹp.

Trước đó, dù đang tất bật chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017, Mâu Thủy vẫn dành thời gian cùng ê-kíp trực tiếp thực hiện dự án từ thiện nhằm giúp người dân gặp hoàn cảnh khó khăn có áo quần tươm tất trong những ngày đông.

Những bộ quần áo được đặt tại các điểm khác nhau để người dân có thể đến nhận miễn phí.



Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dự án thiện nguyện Quần áo của bạn, Tương lai các em được Mâu Thủy khởi xướng từ gần 1 tháng trước.