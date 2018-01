Trước nhập viện, Tóc Tiên máu lửa trong đêm diễn mừng năm mới

Tối 31/12, ca sĩ Tóc Tiên cùng dàn nghệ sĩ tham gia buổi diễn countdown tại Hồ Gươm, Hà Nội. Trong bộ trang phục gợi cảm, Tóc Tiên khuấy động sân khấu với các ca khúc: "Ngày mai", "Walk away", "Em không là duy nhất". Tuy nhiên, sau phần biểu diễn Tóc Tiên bất ngờ gặp sự cố. Tóc Tiên vô tình giẫm phải một chiếc ghim to khi để chân trần đi tìm giày. Tóc Tiên được đội ngũ y tế hỗ trợ sát trùng vết thương sau hậu trường. Nữ ca sĩ cũng được khuyên nhập viện ngay để chích ngừa uốn ván. Hình ảnh Tóc Tiên trong bệnh viện sau buổi diễn mừng năm mới được chính nữ ca sĩ chia sẻ. Trong đêm diễn, ca sĩ Tuấn Hưng cũng góp mặt. Tuấn Hưng thể hiện những bản hit: Nắm lấy tay anh, Lắng nghe mùa xuân về. Cũng chính Tuấn Hưng đã giữ chặt vết thương để cầm máu cho Tóc Tiên khi cô giẫm phải ghim. Thu Minh cũng góp mặt trong chương trình chào đón năm mới. Nữ ca sĩ diện bộ đồ gợi cảm, khoe vóc dáng quyến rũ. Thu Minh chia sẻ, từng countdown nhiều lần nhưng đây là lần đầu đón năm mới với đông khán giả như thế. Miu Lê trình diễn những ca khúc hit khi tham gia chương trình. Cô chụp ảnh cùng MC Nguyên Khang. Gần đây Miu Lê gây ồn ào khi "đại chiến" với Dương Cầm. Vì vậy sự xuất hiện của cô gây chú ý. Nguyên Khang mở màn ấn tượng khi được nâng lên độ cao 2m so với sân khấu. Anh hoá trang thành phi hành gia đưa khán giả qua 5 hành tinh: Trái Đất, Aurora, Titan, Energy và Future. Hình ảnh nam MC dẫn dắt chương trình. >>> Mời quý độc giả xem video "Countdown chào năm mới 2018". Nguồn Youtube:

