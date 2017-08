Mẫu nam cơ bắp mải chụp hình, rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong

Tờ Apple HK và một loạt trang tin Hồng Kông khác đưa tin người mẫu nam trẻ cơ bắp kiêm huấn luyện viên thể hình Jiang Wei (tên tiếng Anh là A Will) đã tử vong sau khi rơi từ tầng 12 xuống đất. "Nam thần phòng gym" mới chỉ 25 tuổi. Được biết, vào buổi sáng ngày "gặp tử thần", A Will cùng 2 đồng nghiệp khác và 1 nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Úc đã leo lên tầng 12 của Tòa nhà trung tâm để chụp ảnh tập thể hình. Cảnh sát nghi ngờ, Will đã leo ra ngoài lan can để tạo dáng nên rơi xuống đất.

Hình thể đẹp mắt của người mẫu nam xấu số

Jiang Wei đã có 4 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên thể hình cá nhân và thường xuyên tham gia vào các cuộc thi thể hình chuyên nghiệp. Trước khi bén duyên với nghề này, anh học Đại học Manchester (Anh) chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngoài nghề mẫu, huấn luyện viên thể hình, Will còn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.