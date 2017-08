“Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” có gì mà khiến khán giả sợ nhưng thích?

Bộ phim “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” đang gây sốt màn ảnh rộng thế giới. Nội dung phim kể về Annabelle – con búp bê ma ám do một cặp vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê tạo nên. Tác phẩm kinh dị tâm linh có những chi tiết được ẩn giấu một cách tinh tế. Ẩn thân trong hình dạng một tu nữ mặc áo dòng, ác quỷ Valak xuất hiện chớp nhoáng trong phim. Ở phân đoạn sơ Charlotte cho người thợ làm búp bê Mullins xem ảnh chụp của cô cùng 3 người bạn tu nữ, bức ảnh bỗng xuất hiện bóng mờ của tu nữ thứ 5. Đó chính là Valak. Khác với tạo hình khá rùng rợn trên phim, búp bê Annabelle thật có hình dạng của Raggedy Ann – một nhân vật trong bộ truyện thiếu nhi. Nó trông hiền lành, đáng yêu. Trong phim, ở đoạn cuối, nhân vật Annabelle/Janice được cha mẹ nuôi trao tặng con búp bê thật này. Annabelle không đi theo công thức búp bê biết di chuyển và giết hàng loạt người. Nó chỉ là “vật dẫn truyền”, nơi trú ngụ của một linh hồn quỷ dữ. Tất cả mọi hiện tượng quấy phá con người và chiếm đoạt linh hồn họ đều do ác quỷ này thao túng. “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” có đến 2 đoạn post-credit. Đoạn thứ nhất là một cảnh quay chậm Annabelle rồi âm nhạc rùng rợn của chiếc hộp nhạc ma quái trong The Conjuring (2013) vang lên. Nhiều khả năng, Annabelle đã trở thành nơi trú ngụ cho một ác quỷ mới. Trong khi đó, đoạn post-credit thứ 2 của “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” tiết lộ bối cảnh diễn ra phim The Nun, xoay quanh nhân vật chính Valak. Tác phẩm sắp tới này sẽ diễn ra tại một tu viện ở Romania vào năm 1954. Bộ phim “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” thuật lại những cảnh phim đắt giá của The Conjuring, Insidious và nhiều phim khác. Ví dụ điển hình là cảnh phim “quỷ ói” được lấy ra từ The Conjuring. Ở phân đoạn trong căn hầm, cô nàng ngổ ngáo Nancy (Philippa Coulthard đóng) đã đánh vào con bù nhìn và thét lên “How dare you” (Sao mày dám). Câu thoại cùng hành động của cô thuật lại cảnh phim đáng nhớ trong Insidious 2 (2013). Ở một phân đoạn của “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ”, Janice mở cửa tủ và dùng tấm vải trắng che Annabelle lại nhưng Annabelle đã trùm tấm vải ấy rồi di chuyển từng bước về phía cô. Cảnh phim này được lấy cảm hứng từ bộ phim ngắn Attic Panic (2015). “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” là phần phim thứ 4 của Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring, lấy bối cảnh những năm 40 – 50 của thế kỷ trước và khai thác về cội nguồn thực sự của con búp bê ma ám Annabelle. “Annabelle: Tạo vật quỷ dữ” do đạo diễn của “Lights Out” David F. Sandberg thực hiện dưới sự chỉ đạo của “ông hoàng kinh dị” James Wan trong vai trò nhà sản xuất. Tác phẩm hiện được đánh giá là bộ phim rùng rợn nhất của năm 2017.

