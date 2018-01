Loạt "người tình tin đồn" tài sắc vẹn toàn của G-Dragon

Sohee

Bạn gái tin đồn đầu tiên của G-Dragon, Ah Sohee nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm nhạc nữ Wonder Girls. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ ca sĩ xinh đẹp này đã bắt đầu vai diễn đầu tiên năm cô chỉ mới tròn 14 tuổi. Một năm sau lần đầu thử sức trên màn ảnh bạc, Sohee ra mắt trước màn ảnh rộng với vai chính cùng với Lee Mi-sook và Kim Min-hee trong bộ phim Hellcat. Khi ấy, diễn xuất của cô nàng được khán giả vô cùng yêu thích và ủng hộ. Thậm chí vào dịp cuối năm, Sohee và Kim Hye-seong đã được bổ nhiệm làm đại sứ của liên hoan phim Quốc tế Seoul Family lần thứ 2. Thời gian sau đó, vì tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, Sohee không nhận lời tham gia nhiều tác phẩm phim ảnh. Ở một số phim tham gia, cô chỉ xuất hiện dưới vai trò nghệ sĩ khách mời. Vai diễn mới đây nhất do cô thể hiện trong tác phẩm Train To Busan (2016) vẫn nhận được phản hồi vô cùng tốt từ khán giả. Kiko Mizuhara

Bắt đầu từ con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, Kiko Mizuhara dần gây được sự chú ý tại làng giải trí xứ anh đào bởi dáng người cực chuẩn và gương mặt ưa nhìn. Đó cũng là lý do khiến cô được lựa chọn để thử vai chính trong bộ phim điện ảnh Rừng Na Uy (2010). Kiko là một trong những người mẫu hiếm hoi được lựa chọn thủ vai chính trên phim ảnh ngay từ vai diễn đầu tiên. Sau này, cô còn tham dự nhiều tác phẩm đình đám khác như Helter Skelter (2012), I’m Flash! (2012), Platina Data (2013), Trick the Movie: Last Stage (2014), Attack On Titan (2015),… Bộ phim mới nhất mà cô nàng tham gia có tên gọi War of Lie - Uso no Senso (2017). Poster War of Lie - Uso no Senso (2017). Nana Komatsu

Từ tháng 5/2016, Nana Komatsu bị dính tin đồn hẹn hò G-Dragon sau khi chụp cùng trong một bộ hình trên tạp chí Nylon. Sau đó, đại diện của hai bên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi này. Tuy nhiên, sự việc vẫn tạo nên một làn sóng khuấy đảo cộng đồng fan Kpop lúc bấy giờ. Được biết, ngoài nghề người mẫu, Nana Komatsu cũng là một diễn viên khá nổi tiếng tại xứ mặt trời mọc. Cô nàng từng đảm nhận vai diễn trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình như: Bakuman, Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You, Drowning Love , The World of Kanako,… Nara thủ vai nữ chính trong Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You. Bae Suzy

Nhắc đến loạt bạn gái tin đồn của G-Dragon, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ tới cái tên Bae Suzy. Cô nàng với cá tính mạnh mẽ, thích phá cách luôn được cho là có điểm tương đồng với chàng trưởng nhóm BigBang có 1-0-2. Chẳng cần kể nhiều, bởi lẽ các tín đồ mê phim Hàn đã quá quen mặt với sự xuất hiện của Suzy trên sóng truyền hình. Cô nàng từng đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm đặc sắc, ghép cặp với các mỹ nam nổi tiếng xứ Kim Chi như trong phim Architecture 101, Dream High, Gu Family Book, While You Were Sleeping,… Gần đây, nữ ca sĩ - diễn viên xuất hiện trong lễ trao giải của nhà đài SBS - SBS Drama Awards 2017. Cô nàng cũng bạn diễn Lee Jong Suk gây bất ngờ khi dành giải Cặp đôi được yêu thích nhất và Diễn viên xuất sắc nhất (phim khung giờ thứ 4 và 5) sau bộ phim While You Were Sleeping. Lee Joo Yeon

Mới đây nhất, ngày 1/1. Dispatch vừa tiết lộ những hình ảnh hẹn hò cực hot giữa cặp đôi G-Dragon - Lee Joo Yeon. Thông tin khiến người hâm mộ đua nhau truy tìm lý lịch của nữ ca sĩ - cựu thành viên nhóm nhạc After School. Thật trùng hợp là Lee Joo Yeon cũng có một kho tàng các vai diễn khá đồ sộ. Mặc dù chưa được thủ vai chính trong các tác phẩm mà mình tham gia, tuy nhiên, nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1987 cũng đã để lại những ấn tượng nhất định đối với khán giả qua các bộ phim: The King, Summer Snow, You’re Beautiful, Smile Again,… Cô nàng được khán giả Việt biết đến nhiều nhất sau bộ phim Cười lên Dong Hae.

Sohee

Bạn gái tin đồn đầu tiên của G-Dragon, Ah Sohee nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm nhạc nữ Wonder Girls. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ ca sĩ xinh đẹp này đã bắt đầu vai diễn đầu tiên năm cô chỉ mới tròn 14 tuổi. Một năm sau lần đầu thử sức trên màn ảnh bạc, Sohee ra mắt trước màn ảnh rộng với vai chính cùng với Lee Mi-sook và Kim Min-hee trong bộ phim Hellcat. Khi ấy, diễn xuất của cô nàng được khán giả vô cùng yêu thích và ủng hộ. Thậm chí vào dịp cuối năm, Sohee và Kim Hye-seong đã được bổ nhiệm làm đại sứ của liên hoan phim Quốc tế Seoul Family lần thứ 2. Thời gian sau đó, vì tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, Sohee không nhận lời tham gia nhiều tác phẩm phim ảnh. Ở một số phim tham gia, cô chỉ xuất hiện dưới vai trò nghệ sĩ khách mời. Vai diễn mới đây nhất do cô thể hiện trong tác phẩm Train To Busan (2016) vẫn nhận được phản hồi vô cùng tốt từ khán giả. Kiko Mizuhara

Bắt đầu từ con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, Kiko Mizuhara dần gây được sự chú ý tại làng giải trí xứ anh đào bởi dáng người cực chuẩn và gương mặt ưa nhìn. Đó cũng là lý do khiến cô được lựa chọn để thử vai chính trong bộ phim điện ảnh Rừng Na Uy (2010). Kiko là một trong những người mẫu hiếm hoi được lựa chọn thủ vai chính trên phim ảnh ngay từ vai diễn đầu tiên. Sau này, cô còn tham dự nhiều tác phẩm đình đám khác như Helter Skelter (2012), I’m Flash! (2012), Platina Data (2013), Trick the Movie: Last Stage (2014), Attack On Titan (2015),… Bộ phim mới nhất mà cô nàng tham gia có tên gọi War of Lie - Uso no Senso (2017). Poster War of Lie - Uso no Senso (2017). Nana Komatsu

Từ tháng 5/2016, Nana Komatsu bị dính tin đồn hẹn hò G-Dragon sau khi chụp cùng trong một bộ hình trên tạp chí Nylon. Sau đó, đại diện của hai bên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi này. Tuy nhiên, sự việc vẫn tạo nên một làn sóng khuấy đảo cộng đồng fan Kpop lúc bấy giờ. Được biết, ngoài nghề người mẫu, Nana Komatsu cũng là một diễn viên khá nổi tiếng tại xứ mặt trời mọc. Cô nàng từng đảm nhận vai diễn trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình như: Bakuman, Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You, Drowning Love , The World of Kanako,… Nara thủ vai nữ chính trong Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You. Bae Suzy

Nhắc đến loạt bạn gái tin đồn của G-Dragon , chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ tới cái tên Bae Suzy. Cô nàng với cá tính mạnh mẽ, thích phá cách luôn được cho là có điểm tương đồng với chàng trưởng nhóm BigBang có 1-0-2. Chẳng cần kể nhiều, bởi lẽ các tín đồ mê phim Hàn đã quá quen mặt với sự xuất hiện của Suzy trên sóng truyền hình. Cô nàng từng đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm đặc sắc, ghép cặp với các mỹ nam nổi tiếng xứ Kim Chi như trong phim Architecture 101, Dream High, Gu Family Book, While You Were Sleeping,… Gần đây, nữ ca sĩ - diễn viên xuất hiện trong lễ trao giải của nhà đài SBS - SBS Drama Awards 2017. Cô nàng cũng bạn diễn Lee Jong Suk gây bất ngờ khi dành giải Cặp đôi được yêu thích nhất và Diễn viên xuất sắc nhất (phim khung giờ thứ 4 và 5) sau bộ phim While You Were Sleeping. Lee Joo Yeon

Mới đây nhất, ngày 1/1. Dispatch vừa tiết lộ những hình ảnh hẹn hò cực hot giữa cặp đôi G-Dragon - Lee Joo Yeon. Thông tin khiến người hâm mộ đua nhau truy tìm lý lịch của nữ ca sĩ - cựu thành viên nhóm nhạc After School. Thật trùng hợp là Lee Joo Yeon cũng có một kho tàng các vai diễn khá đồ sộ. Mặc dù chưa được thủ vai chính trong các tác phẩm mà mình tham gia, tuy nhiên, nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1987 cũng đã để lại những ấn tượng nhất định đối với khán giả qua các bộ phim: The King, Summer Snow, You’re Beautiful, Smile Again,… Cô nàng được khán giả Việt biết đến nhiều nhất sau bộ phim Cười lên Dong Hae.