G-Dragon bị tung ảnh hẹn hò, qua đêm với chân dài

Sáng 1/1, trang tin Dispatch nổi tiếng xứ Hàn đã tung loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi G-Dragon và Lee Joo Yeon (cựu thành viên nhóm nhạc After School). Trang tin này không chỉ bắt gặp mỹ nữ chân dài lái siêu xe Range Rover đến nhà riêng của G-Dragon để hẹn hò, họ còn khẳng định vào ngày 15/12, cặp đôi đã ầm thầm đáp chuyến bay khác nhau đến đảo Jeju, và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ 4 ngày, 3 đêm tại một căn hộ sang trọng. Người ra mặt sắp xếp, hỗ trợ cả hai bí mật hẹn hò không ai khác chính là quản lý của G-Dragon. Cách đây 2 tháng, cặp đôi G-Dragon và Lee Joo Yeon từng bị lộ nhiều hình ảnh thân mật qua một ứng dụng chụp hình của Hàn Quốc. Thậm chí, phần đông fan còn soi ra nhiều dấu hiệu cho thấy G-Dragon và Jooyeon nhiều lần gặp gỡ bí mật, dựa vào những hình ảnh được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, nhiều khán giả tin rằng Jooyeon đã chia tay tài tử So Ji Sub và trở tình mới của G-Dragon sau khi anh kết thúc chuyện tình cảm với 2 cô bạn gái người Nhật. Tuy nhiên, cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn vẫn một mực phủ nhận tin đồn tình cảm và cho biết chỉ là anh em, bạn bè thân thiết. Xem video "Đã mắt với những màn biểu diễn đỉnh cao của G-Dragon". Nguồn Youtube:

