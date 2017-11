Khoảnh khắc bá đạo của Khởi My - Kelvin Khánh trước đám cưới

Sau lễ đính hôn vào tháng 4/2017, Khởi My - Kelvin Khánh thông báo tổ chức đám cưới vào ngày 24/11. Tuy nhiên, cặp đôi bí mật tổ chức hôn lễ vào sáng nay, ngày 23/11. Khởi My sinh năm 1990, hơn Kelvin Khánh đến 4 tuổi. Cả hai có điểm chung là rất "lầy". Cứ ở bên cạnh nhau, Khởi My - Kelvin Khánh lại mang tiếng cười cho người hâm mộ bởi sự đáng yêu của mình. Kelvin Khánh không ít lần đăng tải khoảnh khắc dìm hàng Khởi My kể từ khi hẹn hò cho đến nay. Khởi My cũng không ngần ngại đáp trả Kelvin Khánh. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bá đạo của chồng sắp cưới. Khởi My và Kelvin Khánh giữ kín chuyện hẹn hò. Chỉ đến khi tổ chức lễ đính hôn, cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi đẹp của làng âm nhạc Việt khiến người hâm mộ phát cuồng bởi những khoảnh khắc bá đạo bên nhau. Kelvin Khánh không ít lần phải chịu thua Khởi My bởi độ lầy của cô mỗi khi cả hai ở bên cạnh nhau. Khởi My từng thừa nhận cô yêu Kelvin Khánh vì độ “biến thái”. “Mỗi lần My nhìn Khánh là My chỉ muốn trêu trọc và muốn đấm thôi”, nữ ca sĩ chia sẻ. Độ lầy của cặp đôi chị em Khởi My - Kelvin Khánh cũng khiến nhiều người hâm mộ phải chịu thua. Đôi uyên ương bắt đầu yêu nhau từ sau MV “Gửi cho anh 2” cuối năm 2013 và chính Kelvin Khánh là người chủ động. Đều là người kín tiếng nên Kelvin Khánh và Khởi My không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm của mình để gây chú ý. Luôn nhí nhảnh hết cỡ bên nhau, cặp đôi ca sĩ chiếm được thiện cảm của đông đảo người hâm mộ. Gần đây, Thanh Duy Idol tiết lộ anh sẽ làm MC cho đám cưới của Khởi My và Kelvin Khánh còn Đức Phúc hát trong hôn lễ. Đại Nhân cũng hé lộ các khách mời đám cưới của Khởi My mặc trang phục theo tông màu trắng. Video "Buông tay" của Khởi My và La Thăng. Nguồn: Pops music

