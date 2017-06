Khởi My chia sẻ cuộc sống màu hồng sau đính hôn với Kelvin Khánh

Khởi My xuất hiện trong đêm nhạc Brand New You tại TP.HCM tối 18/6. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 chiêu đãi người hâm mộ bằng các ca khúc quen thuộc như Break up, Trải qua. Cựu quán quân Gương mặt thân quen mùa đầu giới thiệu ca khúc Nếu ngày ấy do một người "rất thân thuộc, gần gũi với Khởi My sáng tác" để nhắc đến Kelvin Khánh. Khởi My tâm sự 10 năm ca hát, điều thay đổi nhiều nhất ở bản thân chính là màu tóc. Cô không có ý định "lột xác" vì khán giả đã yêu thích phong cách đặc trưng của mình. Khởi My chia sẻ từ ngày về chung một nhà với Kelvin Khánh, cuộc sống của cô có nhiều màu hồng, thêm động lực và năng lượng hơn. Cựu thành viên nhóm A# đã có chỗ làm việc, hỗ trợ vợ sắp cưới trong các sản phẩm âm nhạc. Đông Nhi xuất hiện với mái tóc ấn tượng khi kết hợp 3 ca khúc Shake The Rhythm, Boom Boom, Love Me Too thành bản remix thú vị. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 khoe vũ đạo bốc lửa, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Bạn gái Ông Cao Thắng còn hát tặng fan 2 ca khúc mới: Còn nơi đó chờ em, Xin anh đừng. Khác với Khởi My, Đông Nhi không ngừng biến hóa, cập nhật xu hướng âm nhạc để chinh phục giới trẻ. Đông Nhi và học trò Anh Tú ở The Voice kết hợp trong ca khúc Sẽ không quay về. Sau cuộc thi, cô và bạn trai thu nhận nam ca sĩ trẻ về công ty quản lý. Chàng trai trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt tự tin trình diễn ca khúc Yêu 5, Ánh nắng của anh. Nhóm nhạc LipB vắng một thành viên do gặp sự cố sức khỏe. Nhưng 3 cô gái vẫn thoải mái thể hiện Số nhọ, Love You Want You. Sau khi công khai tình yêu với Quang Đăng, Thái Trinh quay lại hình ảnh ngọt ngào với Is It Love và Nhớ lại. Phúc Bồ kết hợp với Hà Lê trong bản rap Chợ tình.

Khởi My xuất hiện trong đêm nhạc Brand New You tại TP.HCM tối 18/6. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 chiêu đãi người hâm mộ bằng các ca khúc quen thuộc như Break up, Trải qua. Cựu quán quân Gương mặt thân quen mùa đầu giới thiệu ca khúc Nếu ngày ấy do một người "rất thân thuộc, gần gũi với Khởi My sáng tác" để nhắc đến Kelvin Khánh. Khởi My tâm sự 10 năm ca hát, điều thay đổi nhiều nhất ở bản thân chính là màu tóc. Cô không có ý định "lột xác" vì khán giả đã yêu thích phong cách đặc trưng của mình. Khởi My chia sẻ từ ngày về chung một nhà với Kelvin Khánh , cuộc sống của cô có nhiều màu hồng, thêm động lực và năng lượng hơn. Cựu thành viên nhóm A# đã có chỗ làm việc, hỗ trợ vợ sắp cưới trong các sản phẩm âm nhạc. Đông Nhi xuất hiện với mái tóc ấn tượng khi kết hợp 3 ca khúc Shake The Rhythm, Boom Boom, Love Me Too thành bản remix thú vị. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 khoe vũ đạo bốc lửa, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Bạn gái Ông Cao Thắng còn hát tặng fan 2 ca khúc mới: Còn nơi đó chờ em, Xin anh đừng. Khác với Khởi My, Đông Nhi không ngừng biến hóa, cập nhật xu hướng âm nhạc để chinh phục giới trẻ. Đông Nhi và học trò Anh Tú ở The Voice kết hợp trong ca khúc Sẽ không quay về. Sau cuộc thi, cô và bạn trai thu nhận nam ca sĩ trẻ về công ty quản lý. Chàng trai trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt tự tin trình diễn ca khúc Yêu 5, Ánh nắng của anh. Nhóm nhạc LipB vắng một thành viên do gặp sự cố sức khỏe. Nhưng 3 cô gái vẫn thoải mái thể hiện Số nhọ, Love You Want You. Sau khi công khai tình yêu với Quang Đăng, Thái Trinh quay lại hình ảnh ngọt ngào với Is It Love và Nhớ lại. Phúc Bồ kết hợp với Hà Lê trong bản rap Chợ tình.