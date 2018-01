Hương Tràm chuẩn bị mổ vẫn ủng hộ nhiệt tình U23 Việt Nam

>>> Mời quý độc giả xem video "Dòng người vây kín chào đón đội tuyển U23 Việt Nam". Nguồn Youtube:

Vừa qua, ca sĩ Hương Tràm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe giảm sút do bị viêm giác mạc.



Nữ ca sĩ chia sẻ: “Mắt phải của Tràm đang bị viêm giác mạc sâu, có thể ảnh hưởng tới thị lực và để lại sẹo... Một bài học lớn về việc giữ gìn sức khỏe và đôi mắt. Vậy nên khoảng vài tuần tiếp theo sẽ phải leo lên sân khấu cùng cặp kính cận và hoàn toàn không được sử dụng kính áp tròng". Là một ca sĩ nổi tiếng với những bản hit khủng như Em gái mưa, Cánh hoa tàn… Hương Tràm nhận được nhiều chia sẻ quan tâm của người hâm mộ khi cô thông báo bị bệnh, phải tạm dừng hoạt động để điều trị.

VietNamNet đã liên hệ vớ Hương Tràm để cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Hương Tràm cho biết mắt mình hiện tại đã đỡ nhưng vẫn phải tạm gác công việc trong vài ngày.

“Theo lịch ban đầu thì hiện tại tôi phải tiến hành ca mổ rồi nhưng vì mắt viêm sâu quá nên phải rời lịch mổ, cho chưa biết tuần sau hay tuần sau nữa có mổ được không” - ca sĩ tâm sự. Hương Tràm phải lùi lịch phẫu thuật mắt do viên giác mạc quá sâu. Nhưng cô vẫn lạc quan tin rằng đôi mắt sẽ sớm khỏe lại.

Hương Tràm hiện đang điều trị tại Hà Nội và phải mất một thời gian nữa cô mới trở lại các hoạt động nghệ thuật. Cô bày tỏ rất lo lắng về mắt nhưng hy vọng sức khỏe sẽ sớm ổn định.

“Tuy có ảnh hưởng ít nhiều đến công việc nhưng mọi người đều thông cảm cho tôi. Đây cũng là một bài học cho tôi phải để ý đến sức khỏe. Quãng thời gian vừa rồi tôi khát vất vả, thức khuya nhiều, cũng như hoạch định những hướng đi, cho nên phải chăng ông trời đang 'nhắc nhở' tôi phải nghĩ đến sức khỏe nhiều hơn. Gia đình ra thăm tôi cũng khuyên nhủ tôi phải dành thời gian nghỉ ngơi”. Hương Tràm xem bóng đá quên mất đôi mắt đang đau.

Mặc dù đang phải điều trị bệnh và phải dừng sử dụng điện thoại, không được xem TV nhưng Hương Tràm cũng không thể cưỡng lại sức nóng của giải bóng đã U23 châu Á. Cô hào hứng kể về sự theo dõi sát sao từng trận đấu, cổ vũ nhiệt tình từ xa cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

“Ban đầu, tôi rất xót cho đôi mắt của mình nhưng hôm qua khi xem U23 Việt Nam đấu chung kết thì, tôi không còn quan tâm gì đến đôi mắt nữa. Dù đau đến mấy thì tôi cũng phải gượng dậy để hát, cổ vũ tinh thần cho các bạn.

Và tôi cảm thấy việc mình ở đây, với việc các bạn phải thi đấu dưới trời tuyết lạnh như thế là không thể nào so sánh được. Vậy nên tôi nghĩ mọi người đừng lo lắng cho đôi mắt của mình nhiều quá, mà hãy dành tất cả những sự quan tâm dành cho các cầu thủ đang trên đường trở về. Họ đã chiến đầu bằng tất cả, vì niềm tự hào của nước nhà". Ca sĩ cảm ơn tình cảm của mọi người và động viên fan không nên quá lo lắng mà hãy dành tình cảm cổ vũ tinh thần các “người hùng” U23 Việt Nam.

Hương Tràm bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trực tiếp đến buổi giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng nữ ca sĩ khẳng định cô không bỏ lỡ một giây phút nào qua màn ảnh nhỏ từ khi các cầu thủ đặt chân về đến Việt Nam. Cô mong muốn khi bình phục sẽ được hát và gặp các cầu thủ, cũng như tiếp tục cống hiến cho khán giả.

