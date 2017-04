Hạ Vi muốn nối lại với Cường Đô la nên dùng cách này?

Mới đây, Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi cho con tim rẽ lối tìm giây phút tuyệt vời" sau nghi vấn đổ vỡ tình cảm với Cường Đô la.

Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân. Thời gian gần đây người đẹp Hạ Vi thường xuyên chia sẻ những trạng thái bất thường trên trang cá nhân khiến không ít người cho rằng cô đang níu giữ Cường Đô la. Trước đó, khi Hạ Vi bị chê nhan sắc xuống dốc trầm trọng "doanh nhân phố núi" viết: "Cá tháng tư qua được vài hôm rồi, mong rằng các anh chị hiểu cho một điều rằng với mình chuyện thật không nên nói đùa và chuyện đùa không nên nói thật. Vậy nhé. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi...Vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ". Cường Đô la bênh Hạ Vi khi bị chê nhan sắc.

Kèm theo chia sẻ bênh vực bạn gái, Cường Đô la còn đăng tấm ảnh có dòng chữ tiếng Anh: "Even the nicest people have their limits" (Dù là người tốt nhất cũng có giới hạn).

Dù không nhắc tới tên Hạ Vi trong chia sẻ trên nhưng nhiều người vẫn nhận ra, đây là động thái Cường Đô la bênh vực bạn gái. Bạn bè và người hâm mộ đã ngay lập tức thể hiện thái độ ủng hộ anh. Nhiều người còn gọi chồng cũ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là "soái ca".