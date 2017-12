Dương Cầm nói gì về vụ Miu Lê bỏ thi Sao đại chiến?

"Stress không phải do người khác gây ra mà do nội lực của bạn không đủ mạnh để chiến thắng ngoại cảnh”, Dương Cầm bình luận về việc Miu Lê bỏ thi.

Miu Lê bất ngờ xin rút khỏi chương trình Sao đại chiến sau 5 tập phát sóng. Trên sóng truyền hình, nhạc sĩ Only C tiết lộ sở dĩ Miu Lê bỏ thi vì "không chịu được áp lực".



Nhiều người cho rằng áp lực mà Only C nhắc đến xuất phát từ Dương Cầm vì trong 5 tập phát sóng, tác giả Mong anh về thường xuyên có những nhận xét thẳng thắn về giọng hát và khả năng âm nhạc của Miu Lê .

Trao đổi với Zing.vn, Dương Cầm cho biết bản thân anh cũng rất bất ngờ. Nam nhạc sĩ tái khẳng định việc không hề cố ý chì chiết Miu Lê, anh chỉ thuần túy nhận xét về chuyên môn bằng đúng sự thật tâm của người làm nghề.

- Việc Miu Lê bất ngờ xin dừng thi Sao đại chiến với lý do không chịu được áp lực, anh có bình luận gì?

- Thực ra, tôi cũng khá ngạc nhiên. Tôi cũng không hiểu tại sao Miu Lê lại quyết định như vậy. Lý do được Miu Lê đưa ra là có việc cá nhân, tôi cũng chỉ biết đến vậy. Còn về chuyện áp lực, tôi nghĩ đã là cuộc thi thì luôn có những khó khăn, thách thức.

Khi bước chân vào Sao đại chiến, mỗi “ngôi sao” đều phải quay video tự đối thoại với chính mình, họ đều phải thoát ra khỏi vùng an toàn và chứng minh cho mọi người thấy tài năng, nhiệt huyết và sự khác biệt của mình.

Với tôi, Sao đại chiến không chỉ đơn thuần là cuộc thi giữa các đội mà còn là cuộc đánh cược của bản thân. Tất nhiên, nếu đã là “đánh cược”, bạn là người tự quyết định.

- Nếu đặt mình vào tình huống tương tự, tức cũng phải chịu nhiều áp lực từ những người chơi cùng, từ công chúng, anh sẽ có cách ứng xử như thế nào?

- Ở suy nghĩ cá nhân, tôi sẽ chơi đến cùng và chơi hết mình. Khi nào không còn đủ sức nữa, khán giả không đón nhận nữa thì tôi mới dừng lại.

Tôi thì thấy phần trình diễn ở đội Miu Lê vẫn được khán giả trường quay cho điểm cao nhưng họ lại chọn cách dừng lại. Tôi không phải người trong cuộc nên cũng khó giải thích.

- Có ý kiến cho rằng sở dĩ Miu Lê phải xin dừng vì thường xuyên bị anh nhận xét về giọng hát. Miu Lê vốn có hình ảnh đẹp nhưng với Sao đại chiến, cô ấy lại bị coi như một “thảm họa âm nhạc”?

- Tôi không phải người duy nhất nhận xét về phần trình diễn của Miu Lê và tôi cũng không dành những lời nhận xét khắt khe cho riêng mình Miu Lê. Tôi còn nói cả Ái Phương, Hoàng Tôn, thậm chí Dương Hoàng Yến tôi cũng góp ý trên sóng truyền hình.

Rõ ràng, từ tập 1 đến tập 6, Ái Phương và Hoàng Tôn đã tiến bộ rõ rệt bằng sự nỗ lực của chính họ. Khi sản phẩm hoàn thiện hơn, những lời nhận xét của tôi về họ cũng bớt căng thẳng hơn.

- Nhiều người cho rằng Miu Lê chẳng được gì, thậm chí “mất rất nhiều” sau Sao đại chiến, anh nghĩ sao?

- Nếu bạn ấy coi những lời nhận xét là sự góp ý để làm động lực thì tôi nghĩ bạn ấy sẽ được rất nhiều. Mọi người đang nhìn nhận nó hơi căng thẳng quá, có lẽ theo thời gian, mọi người sẽ hiểu hơn về sự việc và những lời nhận xét thẳng thắn của tôi.

- Only C vừa lên tiếng, hàm ý việc nhận xét của anh không phải là góp ý mà là khiến người khác suy sụp, dẫn đến việc phải dừng cuộc. Anh nói sao?

- Tôi có đọc được ở đâu đó câu nói này: “Stress không phải do người khác gây ra mà do nội lực của bạn không đủ mạnh để chiến thắng ngoại cảnh”.

Khi bạn là người của công chúng bạn càng phải cân nhắc kỹ lưỡng về mọi hành động lời nói của mình để truyền tải đến khán giả những giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.

- Việc đội Miu Lê tự xin dừng cuộc dường như sẽ mang lại lợi thế cho các đội khác vì cuộc chơi đã bớt đi một đối thủ?

- Tôi thì không nghĩ như vậy. Rõ ràng, thiếu Miu Lê là cũng thiếu đi một phần kịch tính. Tôi thấy mọi chuyện đang tốt và vui vẻ, chúng tôi không mong muốn phải loại đội nào cả.

Bản thân tôi luôn muốn chỉ ra cho các đội chơi những thiếu sót của mình để cùng giúp nhau hoàn thiện hơn. Nếu có những sản phẩm chất lượng, khán giả sẽ được hưởng lợi.

- Game show truyền hình thường có “vai ác”. Có thông tin cho rằng sở dĩ Dương Cầm không ngại nhận xét thẳng thắn trong Sao đại chiến vì anh được ban tổ chức giao “vai ác”?

- Trước buổi ghi hình đầu tiên, các producer có cuộc họp với giám đốc âm nhạc, đạo diễn chương trình. Trong cuộc họp đó, chúng tôi được khuyến khích về việc nói thẳng. Nhưng có lẽ mọi người quen game show là khen một chút, còn chê thì phải tế nhị nên bình luận rất chừng mực. Tôi thì không làm thế được.

Sau tập đầu tiên, BTC cũng rất bất ngờ khi tôi nhận xét như vậy. Mọi người biết tôi là một người khó tính nhưng lại ít nói nên không nghĩ tôi quá thẳng thắn. Khi chứng kiến, mọi người cũng bất ngờ.

Nhưng tôi không có tâm trạng ấy, tôi chỉ coi đó là trách nhiệm của mình, việc cần nói, tôi sẽ không dè chừng. Nó giống như cánh cửa, bạn ngồi ở đó để nói về chuyên môn thì không có lý gì lại phải ngại ngần. Còn mọi người nghĩ tôi đóng vai ác cũng không sao, tôi đơn giản chỉ là người không quen lẩn tránh.

- Nhưng việc chê hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác khiến nhiều người cho rằng anh đang quá khắt khe hoặc có định kiến với một vài ca sĩ vì giọng hát vốn không thể cải thiện qua “ngày một ngày hai”?

- Nếu thật sự theo dõi mọi người sẽ thấy, tôi có khen. Mỗi tập tôi đều khen, tập đầu tiên, tôi khen Trọng Hiếu, tập 2 khen Hoàng Tôn, tập 3 tôi ủng hộ phần trình diễn của Miu Lê.

Ai làm việc nghiêm túc tôi đều dành lời khen. Còn ở cương vị một người sản xuất, thấy thiếu sót của đội bạn và đưa ra góp ý để giúp đội bạn hoàn thiện hơn, điều đó đâu có gì sai.

- Chê những đội khác nhưng điểm số của của đội anh lại thường không cao, thậm chí có những tác phẩm đội anh nhận được nhiều khen ngợi nhưng vẫn bị chấm điểm thấp. Có mâu thuẫn gì không vì chính nhạc sĩ Phạm Hải Âu cũng nhận xét “Dương Cầm là người có chuyên môn cao nhất”?

- Cái tôi mang đến Sao đại chiến là sự mạo hiểm. Những tác phẩm có tính chất chuyên môn như vậy, cần thời gian để khán giả cảm thụ. Đôi khi mình còn phải phân tích để khán giả hiểu ý đồ và chất liệu của mình.

Nhưng không phải lúc nào điểm số của đội tôi cũng thấp, có những vòng điểm số của tôi khá cao. Tất nhiên việc chấm điểm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính của khán giả trường quay.

Dương Hoàng Yến lại không phải là người giỏi trong việc bao biện, để che đi khuyết điểm như các “ngôi sao” khác nên điều đó có thể cũng ảnh hưởng đến cảm quan và việc chấm điểm của khán giả.

- Rõ ràng những ồn ào tranh cãi giữa anh và Miu Lê đã vượt ra ngoài khuôn khổ của cuộc thi. Nếu được lựa chọn lại, anh có nghĩ mình nên cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn?

- Tôi nhìn thấy hai mặt trong vấn đề. Thứ nhất, đó là những việc đã xảy ra rồi và cho đến nay, tôi thấy may mắn vì gia đình luôn bên cạnh mình và tiếp thêm sức mạnh cho tôi làm nghề.

Thứ hai, khi tôi lên tiếng thì cũng có nhiều người ủng hộ quan điểm âm nhạc cứng rắn của tôi. Có thể nói lâu lắm mới có “cơn bão” mà rất nhiều người phải lên tiếng ủng hộ. Và âm nhạc, tôi thiết nghĩ cần phải về đúng vị trí của nó.

- Cứng rắn về chuyên môn và bảo vệ quan điểm đến cùng, tại sao anh lại lên tiếng xin lỗi Miu Lê?

- Nếu đọc đầy đủ thì tôi không xin lỗi về vấn đề chuyên môn. Về chuyên môn, tôi giữ quan điểm, sự đánh giá của mình về Miu Lê. Chỉ có điều, tôi thấy rằng dường như sự nghiệp của Miu Lê đã được trải hoa hồng nên những nhận xét của tôi có thể đã làm cô ấy không quen và tổn thương.

Khi gia đình cô ấy cũng vào cuộc thì tôi thấy mọi việc đã đi quá xa. Những chỉ trích cho cả hai phía đã diễn ra. Và do vậy, tôi quyết định xin lỗi để xoa dịu sự căng thẳng và để mọi người có nhìn nhận tích cực hơn.

- Một số fan của Miu Lê cho rằng anh xin lỗi giả tạo và không chân thành. Anh nói sao?

- Có lẽ, tôi không có nhiệm vụ phải giải thích. Tôi đã nói ra điều thật tâm, và tôi không muốn họ phải đón nhận lời xin lỗi của mình dù đó là chân tình. Tôi hiểu cảm giác của người thân Miu Lê khi cô ấy bị chỉ trích.

Tôi cũng bị bão tin nhắn Facebook với những lời chỉ trích rất thậm tệ, tôi chỉ mong các bạn hiểu đúng vấn đề, còn các bạn hiểu không đúng dòng chữ tôi viết ra, thì tôi cũng đành chịu. Tôi đã làm đúng công việc và trách nhiệm của mình.

- Thực ra, trong việc này bản thân anh cũng bị fan Miu Lê, bạn bè Miu Lê chỉ trích, ném đá. Miu Lê thậm chí có trả lời rằng cô ấy không coi anh là đồng nghiệp. Anh có mong chờ phía Miu Lê sẽ có sự đồng cảm với mình?

- Tôi không trông đợi về việc họ sẽ có phản hồi tích cực. Quan niệm của tôi là chỉ cần mình làm việc đúng lương tâm của mình. Khi xin lỗi xong, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, và tôi cũng không bận tâm quá nhiều về chuyện đó nữa, không quan tâm bên kia đón nhận thế nào. Tiếp tục công việc của mình mới là quan trọng.

- Miu Lê đã dừng cuộc nhưng không khí Sao đại chiến trong tập 6 vẫn khá căng thẳng. Anh và phía Đỗ Hiếu, Only C không ngừng tranh cãi về tiết mục của nhau. Đỗ Hiếu, Only C cho rằng tác phẩm mà anh mang đến khó... đến khó nghe. Hình như 2 bên càng ngày càng không tìm được tiếng nói chung?

- Ở ngoài chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi nghĩ Only C và Đỗ Hiếu không phải là người thích “ăn miếng trả miếng”. Tôi thấy các bạn ấy đã nhập cuộc. Quan điểm âm nhạc của mỗi người khác nhau, và tôi ủng hộ các đồng nghiệp nói lên quan điểm của mình một cách thẳng thắn như vậy.

- Đỗ Hiếu từng phát ngôn “Dương Cầm giống như mafia, một mình chống lại cả thế giới”. Anh nghĩ gì về nhận xét của đồng nghiệp?

- Tôi thấy rất hài hước.

- Đội của Đỗ Hiếu có Ái Phương. Anh từng nhận xét Ái Phương như một “vũ công đi hát”. Đỗ Hiếu cho rằng đó là lời chê mà anh ấy không phục nhất. Anh có muốn nói thêm gì?

- Phải đặt câu nói đó của tôi vào hoàn cảnh cụ thể. Tôi vẫn đánh giá Ái Phương là người có giọng hát tốt, nhưng cô ấy đang muốn thay đổi hình ảnh, muốn hát tốt và vũ đạo cũng tốt.

Nhưng tôi lại thấy Ái Phương chưa làm được hai điều đó cùng lúc, việc nhảy lấn át việc hát, cô ấy gần như đánh mất mình, và tôi đưa ra nhận xét như vậy là chính xác.

Phải xem tiết mục đó, mới hiểu ý mà tôi nói. Đặt lên bàn cân nếu nhảy tốt hơn thì rõ ràng cô ấy đúng là vũ công đang hát. Nhưng những tập gần đây, Ái Phương đã có sự nỗ lực, đó là điều tôi cảm thấy bất ngờ.

- Trong một bài phỏng vấn, Đỗ Hiếu cũng khuyên Dương Hoàng Yến nên tìm một producer giúp cô ấy tỏa sáng hơn là một producer tự tỏa sáng như Dương Cầm. Thực tế, ở đội của anh, mọi người cũng đang quan tâm đến anh hơn Dương Hoàng Yến. Anh nghĩ gì?

- Tôi thấy lời khuyên đó cũng chỉ nên để cho vui thôi, còn Dương Hoàng Yến có tỏa sáng hay không từ những tác phẩm của tôi thì hãy để cho khán giả và giới chuyên môn trả lời. Còn về sự nổi tiếng, tôi tái khẳng định rằng, nhà sản xuất không cần quá nổi tiếng như ca sĩ, ra đường ai cũng biết thì nên dành cho ca sĩ.

Trên thế giới, nhiều producer đứng sau thành công của các ca sĩ nổi tiếng cũng đâu có mấy ai biết. Các bạn không biết Dương Cầm là hoàn toàn bình thường.

Còn việc tôi may mắn được nổi tiếng hay bị nổi tiếng, tôi cũng cảm thấy bình thường. Tôi thì luôn muốn mình có một cuộc sống riêng tư, đi ăn vỉa hè, quán cóc không bị chỉ chỏ, không bị ai nhận ra.

- Có thông tin anh bị một người dọa đánh khi thẳng thắn chê Miu Lê và nhận xét “ Miu Lê không đủ trình để được gọi là ca sĩ ”. Anh có biết thông tin đó không?

- Tôi nghĩ chuyện đó là không tránh khỏi, luôn có những người hâm mộ quá khích. Âm nhạc cũng như bóng đá, cổ động viên quá khích là dễ hiểu. Tôi thì không bận tâm nhiều. Tôi cũng không cảm thấy căng thẳng vì đó là vai trò của mình, không việc gì phải căng thẳng.

- Năm 2017, nhạc Việt có khá nhiều câu chuyện ồn ào với không ít tranh cãi. Ranh giới giữa âm nhạc nghệ thuật và âm nhạc thị trường lại tiếp tục được đặt ra. Theo anh, những tranh cãi có cần thiết vì có quan điểm cho rằng “nước sông không phạm nước giếng”?

- Tôi nghĩ cũng cần có sự phân định là âm nhạc giải trí và âm nhạc thưởng thức. Âm nhạc tính chuyên môn cao cũng cần luôn cố gắng nỗ lực, còn âm nhạc giải trí cũng cần cố gắng để hòa nhập với dòng giải trí của thế giới.

Năm nào âm nhạc Việt Nam cũng sẽ có những câu chuyện như vậy. Người có chuyên môn vẫn sẽ nói, tôi nghĩ đó là sự định hướng. Chính chúng tôi cũng trưởng thành từ những định hướng của thế hệ đi trước, những nhận xét thẳng thắn là cần thiết vì ngành nghề nào cũng cần phải có những quy chuẩn.

- Năm 2017 có vẻ cũng là một năm ồn ào với anh. Anh đánh giá thế nào về 12 tháng vừa qua của mình?

- Đến bây giờ, tôi cảm thấy khá hài lòng, có những công việc mà tôi đã trải qua khá trôi chảy. Tôi đã hoàn thành Sao Mai 2017 với công việc giám đốc âm nhạc. Sao Mai đã bị quên lãng khá lâu khi lọt thỏm các chương trình ca nhạc giải trí hiện nay. Nhưng tôi đã dám đưa những thứ táo bạo vào cuộc thi này để mang đến màu sắc tươi trẻ hơn.

Còn về sản phẩm, CD Duyên với nhạc dân gian cũng là đứa con tinh thần khá tâm huyết. Tôi muốn mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với các bạn trẻ và tôi cũng nghiệm ra rằng, để làm âm nhạc lâu dài và có cơ hội nào đó đến với thế giới thì mình phải giữ được truyền thống. Đó là cái gốc riêng mà người làm âm nhạc tử tế phải nghĩ tới.

Ngoài ra tôi còn hợp tác trong việc ra album Tình ca xanh 2, một album mang phong cách nhạc thính phòng có pha chút "pop hoá" trẻ trung, bay bổng, tự sự được thể hiện qua những bài hát nhạc đỏ.

Lũ đêm cũng là sản phẩm tôi dành tâm huyết trong năm. Ở đó người ta nhìn thấy một bức tranh đau đớn đến ám ảnh về sự chết chóc trong thiên tai, để khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Bức tranh đó cũng là lời cảnh tỉnh về sự tàn phá thiên nhiên của con người.

- Anh có dự định gì trong năm tới 2018?

- Tôi sẽ ra album cá nhân, một album bao gồm những sáng tác của tôi được tổng hợp lại và chọn đúng ca sĩ thể hiện, một album khác sẽ gồm những sáng tác mới 100%. Tôi cũng đang có kế hoạch làm một live show tác giả riêng. Tất nhiên, đó chỉ mới là dự định.