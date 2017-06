Chủ nhân màn “rải tiền” từ khinh khí cầu lên tiếng xin lỗi

Trước khi nói lời xin lỗi việc rải tiền từ khinh khí cầu ở Huế, tác giả quyển sách Dám làm giàu đã giải thích về việc làm của mình để mong có sự thông cảm và thấu hiểu: "Trước ngày 16.6.2017, chúng tôi đã xin phép: giấy phép được bay khinh khí cầu, giấy phép họp báo và giấy phép để quay phim minh hoạ sách tại Sân vận động Tự Do, đồng thời cũng tạo được dấu ấn khác biệt khi tổ chức tại thành phố du lịch. First News Trí Việt – đơn vị phát hành cuốn sách Dám làm giàu xin phép họp báo ra mắt cuốn sách tại khách sạn Mường Thanh, Huế và đã được Sở Thông tin Truyền thông chấp thuận.

Phạm Tuấn Sơn

Trong buổi họp báo ra mắt sách tại khách sạn Mương Thanh chúng tôi đã trao tặng một tủ sách Hạt giống tâm hồn và 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng có thành tích học tập xuất sắc của trường Quốc Học Huế để khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập của các em.Trong khuôn khổ các hoạt động đã được các cơ quan chức năng cho phép theo kịch bản đã trình duyệt, chúng tôi đã thực hiện các cảnh quay với khinh khí cầu bay lên cùng tác giả và cuốn sách vào sáng sớm tại Sân vận động Tự Do. Theo kịch bản, khi kinh khí cầu lên đến độ cao nhất định, tác giả đã rải các bao lì xì đỏ trong có các tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá nhỏ. Đây là một hoạt động mang tính tượng trưng cho thông điệp của cuốn sách Dám Làm Giàu và tinh thần chia sẻ những may mắn từ tác giả đến với mọi người. Điều tôi muốn gửi gắm qua đó là: “kiếm tiền và trở nên giàu có không phải cho riêng mình mà phải cho toàn xã hội để thực hiện khát vọng Dân giàu, Nước mạnh” . “Cơn mưa tài lộc” cũng muốn mang đến cho người dân Huế nói chung, các bạn trẻ nói riêng thông điệp: “thời cơ vận hội làm giàu đã đến, bạn chần chừ gì nữa! Bạn có thể làm giàu trên chính quê hương bạn”. Không chỉ là thời cơ, vận hội, mà chúng tôi mang đến cuốn sách Dám làm giàu để trang bị cho những ai đang muốn làm giàu những kiến thức và hiểu biết về tiền bạc về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.”Những hoạt động này trên Sân vận động Tự Do là những hoạt động được một ê-kíp làm phim dàn dựng, ghi hình theo kịch bản, với sự tham gia của của trên 100 diễn viên quần chúng được quán triệt về nội dung yêu cầu công việc và được quản lý theo danh sách... Thực tế hoạt động tác giả và mô hình cuốn sách bay lên bằng khinh khí cầu và cơn mưa tài lộc được diễn ra trong phạm vi Sân vận động Tự Do đúng như kịch bản.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do có gió khi ở trên cao, một số ít bao lì xì cùng tiền lì xì bay ra khỏi sân vận động. Đây là sự việc chúng tôi không lường trước được và sự việc này đã gây ra những sự hiểu lầm với một số người dân chưa nắm được ý nghĩa của sự kiện, từ đó có những sự phản ứng trái chiều của một bộ phận người dân thành phố Huế và độc giả cả nước. Là tác giả, đồng thời cũng người phát kiến ý tưởng trên tôi chân thành xin lỗi các cơ quan chức năng và công chúng vì sự việc đáng tiếc nói trên.Tôi cũng rất tiếc, vì ban đầu chỉ muốn tạo một hoạt động với quy mô nhỏ truyền tải thông điệp ý nghĩa từ cuốn sách, muốn mang lại giá trị cho mọi người từ những kiến thức và kinh nghiệm trong cuốn sách, mà cuối cùng lại tạo thành một hình ảnh tiêu cực ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là người dân Huế. Tôi chân thành xin lỗi vì sự việc này", trích từ thư của tác giả gửi đến báo chí.Cũng trong ngày hôm nay 17.6, ông Vũ Trọng Quân – P.GĐ Truyền Thông Firs News – Trí Việt cũng xin rút kinh nghiệm: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố gây ra dư luận không hay này, chúng tôi cũng đã làm việc lại với phía bên tác giả, ekip đạo diễn quay phim, quảng cáo và yêu cầu bên tác giả gửi thông tin giải trình kịp thời về sự việc gây ra thông tin ngoài ý muốn này. Về phía Firs News – Trí Việt chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và cũng cẩn trọng hơn trong những lần tổ chức ra sách mới sắp tới của mình”, ông Quân cho biết.