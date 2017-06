3 lần giúp trò đăng quang, Đàm Vĩnh Hưng xứng danh bậc thầy

Hellen Thủy vừa đăng quang ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2017. Cô là thí sinh được dẫn dắt bởi Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Zing Ngoài gương mặt xinh đẹp, Hellen Thủy còn sở hữu giọng hát mùi mẫn. Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở chương trình, cô gái gốc Bình Thuận được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn nhưng đã đầu quân vào đội Mr Đàm. Ảnh: VOV Trong các đêm thi, Hellen Thủy luôn giữ phong độ. Trước chung kết, cô cùng huấn luyện viên của mình ra sức kêu gọi khán giả bình chọn. Ảnh: Thế giới điện ảnh Sau phần trình diễn đêm chung kết, học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được lượng tin nhắn bình chọn cao nhất để giành chiến thắng. Ảnh: Youtube Có được thành quả này, ngoài tài năng ca hát của Hellen Thủy, không thể không nhắc đến công lao, sự hỗ trợ đắc lực của vị huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thế giới điện ảnh Năm 2016, Minh Thảo - Thạch Sớt trở thành quán quân Tuyệt đỉnh song ca. Cả hai chính là thí sinh trong đội của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Ảnh: Tuổi trẻ Dưới sự dìu dắt của Mr Đàm và Dương Triệu Vũ, Thạch Thớt và Minh Thảo ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, cặp thí sinh này gây khá nhiều rắc rối cho huấn luyện viên. Ảnh: Thần tượng Thạch Sớt vốn không giỏi tiếng Việt. Ngoài ra, trước chung kết, anh chàng dân tộc Khmer này còn đòi bỏ thi. Ảnh: Thể thao văn hóa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ từng phải ra sức giảng hòa Thạch Sớt và Minh Thảo ngay trước chung kết. Ảnh: Thế giới trẻ Sau cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca, cặp học trò của Đàm Vĩnh Hưng đã ở lại Sài Gòn để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Ảnh: Lifestyle Trước Minh Thảo - Thạch Sớt, Đàm Vĩnh Hưng từng đưa Vũ Thảo My đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Ảnh: Saostar Trước đêm chung kết Giọng hát Việt 2013, Thảo My vốn là thí sinh chưa có bất kì phần trình diễn bùng nổ nào. Tuy nhiên, trong đêm thi quan trọng nhất, cô đã tỏa sáng. Ảnh: Gia đình và xã hội Trong đêm chung kết, Thảo My giữ phong độ dù là thí sinh 3 lần liên tục phải hát đầu tiên. Được Mr Đàm hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, cô rất được lòng khán giả. Ảnh: Gia đình và xã hội Thảo My giành chiến thắng tại Giọng hát Việt 2013 một phần nhờ công sức của Đàm Vĩnh Hưng trong phần dàn dựng và kêu gọi fans bình chọn. Ảnh: Gia đình và xã hội Sau Giọng hát Việt 2013, Thảo My dành thời gian cho việc học, không ra sản phẩm âm nhạc mới. Chỉ đến gần đây, cô mới tái xuất. Ảnh: Xevathethao

