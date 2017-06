Chân dung HLV Thái lấn át dàn HLV The Face Việt

Trong tập 1 The Face 2017, sự xuất hiện của HLV người Thái Lan Lukkade Metinee Kingpayome gây chú ý. Cô có mặt để tuyển chọn thí sinh cho The Look Vietnam. Ảnh: Saostar HLV Lukkade được nhiều khán giả Việt đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và thẳng thắn trong cách đánh giá thí sinh, thậm chí lấn át dàn HLV Việt. Ảnh: VTV Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt The Face 2017, với vai trò khách mời, HLV Lukkade đến dự sự kiện sớm 10 phút trong khi dàn HLV Việt đến trễ gần 2 tiếng. Ảnh: VTC Lukkade là huấn luyện viên tham gia đầy đủ cả 3 mùa thi của The Face Thái Lan và được xem là “chị đại” chương trình này. Ảnh: Phunudep Lukkade Metinee Kingpayome sinh năm 1972 tại Washington, D.C., Mỹ và lớn lên ở New York. Bố mẹ cô đều là người Thái. Ảnh: Tvpoolonline Năm 1992, Lukkade đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan. Sau đó, cô đại diện đất nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1992 tại Nam Phi. Ảnh: Missosology Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1992, “chị đại” The Face Thái giành được danh hiệu "Nữ hoàng sắc đẹp châu Á Thái Bình Dương". Ảnh: Instagram nhân vật Với vương miện Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1992, Lukkade bước chân vào làng giải trí. Trong những năm qua, cô đắt show làm người mẫu, đóng phim. Ảnh: Instagram nhân vật Lukkade kết hôn vào năm 2007 và hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2009. Ảnh: Instagram nhân vật Dự kiến, Lukkade sẽ làm huấn luyện viên khách mời trong một số thử thách của The Look phiên bản Việt. Ảnh: Instagram nhân vật

