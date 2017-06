Cận cảnh nhan sắc 12 cô gái xuất sắc nhất The Face 2017

Sau tập 1 The Face 2017, huấn luyện viên Lan Khuê đã chọn cho mình 4 gương mặt đầy tiềm năng: Trương Mỹ Nhân, Tú Hảo, Phan Ngọc Ngân và Mỹ Duyên để cạnh tranh với huấn luyện viên Minh Tú và Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV Với Tú Hảo, cô sinh năm 1996, từng giành giải 3 cuộc thi Người mẫu ảnh 2016. Tú Hảo từng tham gia đóng quảng cáo, một số MV ca nhạc và là người mẫu lookbook. Cô được cho là sở hữu gương mặt có nhiều nét giống hot girl Hạ Vi và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: FBNV Trương Mỹ Nhân là cái tên không quá xa lạ với công chúng. Cô từng là gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp. Ngoài chiều cao ấn tượng (1m78), Trương Mỹ Nhân được khen đẹp dịu dàng, thanh thoát. Ảnh: FBNV Đến từ đội Lan Khuê, Mỹ Duyên sở hữu gương mặt ưu nhìn. Trước The Face, người đẹp 22 tuổi từng lọt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 10 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Ảnh: FBNV Phan Ngọc Ngân năm nay 22 tuổi, đến từ Tây Ninh. Cô học trò của Lan Khuê có kinh nghiệm chụp lookbook cho nhiều nhãn hàng. Hiện tại, cô được xem là nữ hoàng lookbook tại The Face 2017. Ảnh: FBNV Huấn luyện viên The Face 2017 Minh Tú cũng có trong tay những thí sinh xuất sắc sau tập 1 The Face. Cụ thể, bốn học trò của Minh Tú hiện gồm có Đồng Ánh Quỳnh, Khánh Linh, Trúc Anh và Thiên Nga. Ảnh: FBNV Thiên Nga có chiều cao khá khiêm tốn (1m67) nhưng sở hữu thân hình gợi cảm (82-60-91). Hot girl 23 tuổi được nhiều bạn trẻ yêu thích trên mạng xã hội. Giống Tú Hảo, Thiên Nga lọt thẳng vào vòng ghi hình nhờ chiến thắng tại vòng thi online. Ảnh: FBNV Nguyễn Đặng Khánh Linh sinh năm 1995. Cô sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi mọng và làn da trắng hồng. Ngoài danh hiệu “nữ hoàng lookbook”, Khánh Linh còn được mệnh danh là bản sao Tâm Tít. Ảnh: FBNV Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên chụp ảnh cho các thương hiệu, cửa hàng nhờ gương mặt đẹp và thần thái sanh chảnh. Năm 2014, cô từng lọt top 36 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, Ánh Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Ảnh: FBNV Trúc Anh sinh năm 1996, đến từ TP HCM. Cô học trò của Minh Tú được nhận xét sở hữu gương mặt khá Tây và lạ. Ảnh: FBNV Đặng Phạm Phương Chi, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Đặng Tường Linh và Nguyễn Thiếu Lan là bốn thí sinh thuộc team của Hoàng Thùy. Ảnh: Vietnamnet Với Đặng Phạm Phương Chi, cô được xem là “bản sao” của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Phương Chi từng giành vương miện Nữ hoàng Trang sức 2015, danh hiệu Miss Dạ hội tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2014. Ảnh: FBNV Tháng 4/2017, Nguyễn Đặng Tường Linh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Miss Asia Beauty 2017 sau loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Ảnh: FBNV Phan Quỳnh Như là thí sinh chiến thắng vòng online để bước vào vòng ghi hình The Face 2017. Cô vốn là người mẫu ảnh và thường tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV Nguyễn Thiếu Lan là một người mẫu trẻ từng lọt top 7 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016. Năm nay, cô thử sức ở cuộc thi The Face và đối thủ khiến Thiếu Lan dè chừng nhất là Tú Hảo. Ảnh: FBNV

Sau tập 1 The Face 2017, huấn luyện viên Lan Khuê đã chọn cho mình 4 gương mặt đầy tiềm năng: Trương Mỹ Nhân, Tú Hảo, Phan Ngọc Ngân và Mỹ Duyên để cạnh tranh với huấn luyện viên Minh Tú và Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV Với Tú Hảo, cô sinh năm 1996, từng giành giải 3 cuộc thi Người mẫu ảnh 2016. Tú Hảo từng tham gia đóng quảng cáo, một số MV ca nhạc và là người mẫu lookbook. Cô được cho là sở hữu gương mặt có nhiều nét giống hot girl Hạ Vi và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: FBNV Trương Mỹ Nhân là cái tên không quá xa lạ với công chúng. Cô từng là gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp. Ngoài chiều cao ấn tượng (1m78), Trương Mỹ Nhân được khen đẹp dịu dàng, thanh thoát. Ảnh: FBNV Đến từ đội Lan Khuê, Mỹ Duyên sở hữu gương mặt ưu nhìn. Trước The Face, người đẹp 22 tuổi từng lọt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 10 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Ảnh: FBNV Phan Ngọc Ngân năm nay 22 tuổi, đến từ Tây Ninh. Cô học trò của Lan Khuê có kinh nghiệm chụp lookbook cho nhiều nhãn hàng. Hiện tại, cô được xem là nữ hoàng lookbook tại The Face 2017. Ảnh: FBNV Huấn luyện viên The Face 2017 Minh Tú cũng có trong tay những thí sinh xuất sắc sau tập 1 The Face. Cụ thể, bốn học trò của Minh Tú hiện gồm có Đồng Ánh Quỳnh, Khánh Linh, Trúc Anh và Thiên Nga. Ảnh: FBNV Thiên Nga có chiều cao khá khiêm tốn (1m67) nhưng sở hữu thân hình gợi cảm (82-60-91). Hot girl 23 tuổi được nhiều bạn trẻ yêu thích trên mạng xã hội. Giống Tú Hảo, Thiên Nga lọt thẳng vào vòng ghi hình nhờ chiến thắng tại vòng thi online. Ảnh: FBNV Nguyễn Đặng Khánh Linh sinh năm 1995. Cô sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi mọng và làn da trắng hồng. Ngoài danh hiệu “nữ hoàng lookbook”, Khánh Linh còn được mệnh danh là bản sao Tâm Tít. Ảnh: FBNV Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên chụp ảnh cho các thương hiệu, cửa hàng nhờ gương mặt đẹp và thần thái sanh chảnh. Năm 2014, cô từng lọt top 36 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, Ánh Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Ảnh: FBNV Trúc Anh sinh năm 1996, đến từ TP HCM. Cô học trò của Minh Tú được nhận xét sở hữu gương mặt khá Tây và lạ. Ảnh: FBNV Đặng Phạm Phương Chi, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Đặng Tường Linh và Nguyễn Thiếu Lan là bốn thí sinh thuộc team của Hoàng Thùy. Ảnh: Vietnamnet Với Đặng Phạm Phương Chi, cô được xem là “bản sao” của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Phương Chi từng giành vương miện Nữ hoàng Trang sức 2015, danh hiệu Miss Dạ hội tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2014. Ảnh: FBNV Tháng 4/2017, Nguyễn Đặng Tường Linh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Miss Asia Beauty 2017 sau loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Ảnh: FBNV Phan Quỳnh Như là thí sinh chiến thắng vòng online để bước vào vòng ghi hình The Face 2017. Cô vốn là người mẫu ảnh và thường tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV Nguyễn Thiếu Lan là một người mẫu trẻ từng lọt top 7 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016. Năm nay, cô thử sức ở cuộc thi The Face và đối thủ khiến Thiếu Lan dè chừng nhất là Tú Hảo. Ảnh: FBNV