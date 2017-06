Hot girl xinh như mộng khiến 3 HLV The Face ra sức giành giật

Trong tập 1 The Face 2017, thí sinh được cả 3 HLV ra sức chiêu dụ là Tú Hảo. Thậm chí, HLV Hoàng Thùy đã mang giải thưởng Best Catwalk - Top Model of the World để thuyết phục thí sinh về đội mình. Ảnh: FBNV Ngoài 3 HLV The Face 2017, Tú Hảo còn được HLV Thái Lan Lukkade Metinee chọn về đội tại The Look Việt Nam. Sau phần tranh giành quyết liệt từ các huấn luyện viên, Tú Hảo quyết định đầu quân cho team của Lan Khuê. Ảnh: FBNV Được biết, Tú Hảo bước vào nhà chung The Face 2017 bởi là thí sinh giành chiến thắng vòng bình chọn trực tuyến của cuộc thi. Ảnh: FBNV Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi, Tú Hảo sinh năm 1996, đang học khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Ảnh: FBNV Học trò Lan Khuê được cho là sở hữu gương mặt có nhiều nét giống hot girl Hạ Vi và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: FBNV Năm 2016, Tú Hảo từng giành giải 2 cuộc thi Người mẫu ảnh. Ảnh: FBNV Hot girl 9x được giới trẻ Sài Gòn biết đến qua những bộ ảnh lookbook. Ảnh: FBNV Ngoài là người mẫu lookbook được yêu thích, Tú Hảo từng tham gia đóng quảng cáo, một số MV ca nhạc. Ảnh: FBNV Trong tập 1 The Face 2017, Tú Hảo bộc lộ tính cách khá thẳng tính khi sẵn sàng bật lại những nhận xét của đối thủ. Ảnh: FBNV Cô sinh viên 21 tuổi này khiến nhiều thí sinh khác như Thiếu Lan - đội Hoàng Thùy phải e dè. Ảnh: FBNV Theo chia sẻ của Thiếu Lan, Tú Hảo là thí sinh được ban tổ chức chương trình The Face 2017 o bế. Ảnh: FBNV Trước khi chương trình lên sóng, Tú Hảo đã dính nghi vấn là thí sinh team Lan Khuê lọt vào chung kết khi diễn viên Thanh Vân gửi lời chúc Tú Hảo tỏa sáng trong đêm chung kết. Ảnh: FBNV

