Bảo Anh cho ra mắt phim ngắn về quá trình thay đổi bản thân!

Ngay từ khi tham dự cuộc thi The Voice 2012, Bảo Anh đã được khán giả chú ý bởi cái tên gọi đầy mỹ miều nhưng cũng đầy áp lực: Taylor Swift Việt Nam. Danh xưng ấy không phải do cô ấy tự đặt ra cho chính mình, thế nhưng sức nặng của nó lại đè chặt lên đôi vai và thân hình nhỏ bé của cô. Từ trong cuộc thi cho đến bước ra ngoài sân khấu thực tế, Bảo Anh vẫn thường xuyên bị cho rằng chỉ có ngoại hình, nhan sắc, còn thực lực giọng hát thì không. Suốt nhiều năm ca hát, sở hữu hàng loạt các bản hit làm nao lòng người, ấy vậy mà cô vẫn chưa được công nhận tài năng.

Khi soi mình trong gương, Bảo Anh tự hỏi: “Bản thân có như những gì người khác đang nói về mình?”

Mới đây, Taylor Swift Việt Nam vừa cho ra mắt một phim ngắn kể về những sức ép mà mình từng gánh chịu. Cô thừa nhận rằng, mình sinh ra “với một cơ thể mỏng manh và giọng hát thiếu nội lực”. Thế nên, đứng trước những nơi nhận xét không hay về mình, mỗi khi chuẩn bị bước lên sân khấu, cô luôn mang nặng áp lực ấy, khiến mình đau đớn. Và sau bao lần phải chịu đựng những điều ấy, Bảo Anh nhận ra, bản thân cô là người phải tự giải thoát cho chính mình, “không thể mãi để điểm yếu khiến mình sợ hãi và yếu đuối”.

Lau đi chiếc môi xinh, lau đi vẻ đẹp mong manh ấy.

Cô khẳng định bản thân qua những sản phẩm.

Nói đến đây, hẳn nhiều người sẽ ngưỡng mộ nghị lực của cô gái trẻ ấy, người dám vượt qua dư luận, kể cả khi phải đứng lên thừa nhận kết thúc mối tình đẹp đẽ của mình với Hồ Quang Hiếu sau 2 năm hạnh phúc. Cô học cách bình tĩnh vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân, biết cách hít hơi thật sâu để tự tin bước ra sân khấu cháy hết mình và biết chấp nhận đối mặt với những nhược điểm và biến thành sức mạnh để không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Với dự án cộng đồng I am more than you see qua đoạn phim ngắn về bản thân mình, Bảo Anh đã lần đầu trải lòng về những góc khuất và khoảng thời gian khó khăn mà cô phải vượt qua. Với những thước phim chân thật, hình ảnh một cô gái yếu đuối, mảnh mai trước công chúng không còn nữa. Thay vào đó, nữ ca sĩ đã chứng tỏ được bản thân với ý chí, sự quyết tâm và nỗ lực để vượt lên thị phi.

Dẫu rằng giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng chưa phải hình mẫu lý tưởng hoàn hảo nhất đối với phụ nữ, thế nhưng sức mạnh nghị lực và những gì cô đã trải qua, từ việc đối diện với dư luận, thẳng thắn nhìn nhận bản thân, đối mặt với điểm yếu và học cách thay đổi mình, cũng đủ để thừa nhận rằng, Bảo Anh hơn những gì người khác nghĩ. Và đó cũng là thông điệp mà cô muốn gửi gắm đến những người phụ nữ khác để có thể làm chủ cuộc sống của mình, một cách tốt hơn, thông qua phim ngắn này.