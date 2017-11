Selena Gomez và Justin Bieber chia tay rồi tái hợp chóng mặt

Selena Gomez và Justin Bieber vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 1/2011, cặp đôi mới xác nhận đang yêu nhau. Sau khi công khai, Selena và Justin liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau trước đám đông và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Tháng 11/2011, tin đồn Selena và Justin chia tay bắt đầu rộ lên khi nam ca sĩ bị đồn có con 4 tháng tuổi với một fan nữ. Tháng 12/2012, Selena và Justin xác nhận đường ai nấy đi. Không lâu sau đó, Justin bị nghi hẹn hò Barbara Palvin - người mẫu Victoria’s Secret. Tháng 1/2013, Justin bất ngờ đăng ảnh bên Selena, dấy nghi vấn nữ ca sĩ bay đến Na Uy thăm bạn trai cũ. Tuy nhiên, bức ảnh nhanh chóng được Justin xóa đi. Ảnh: Getty Images Tháng 11/2014, Selena tung bài hát “The heart wants what it wants” dành cho Justin. Tuy nhiên, trước tin đồn tái hợp, cặp đôi một thời phủ nhận. Tháng 12/2014, Justin bác bỏ nghi vấn hẹn hò người mẫu Hailey Baldwin. Trong khi đó, tháng 1/2015, Selena bắt đầu bị đồn hẹn hò DJ Zedd. Dù chia tay, Selena và Justin vẫn luôn nhắc về nhau. Selena chia sẻ cô sẽ luôn ủng hộ bạn trai cũ còn Justin tiết lộ các bài hát trong album Purpose của anh được lấy cảm hứng từ bạn gái cũ. Tháng 1/2017, Selena và nam ca sĩ người Canada The Weeknd bị bắt gặp hẹn hò. Trong quãng thời gian bên tình mới, Selena tránh nhắc đến Justin. Ảnh: The People Cuối tháng 10/2017, Justin bất ngờ xuất hiện tại nhà của Selena ở California. Theo TMZ, cặp đôi một thời nối lại liên lạc sau khi Selena trải qua ca phẫu thuật ghép thận. Ngày 29/10, Justin và Selena cùng đi nhà thờ trước khi đi ăn ở một quán cà phê ở California. Justin còn được cho là xuất hiện tại nhà của Selena vào buổi tối cùng ngày. Ngày 30/10, tờ TMZ chia sẻ, The Weeknd chủ động gọi điện chia tay với Selena từ nhiều tuần trước bởi sự xa cách do công việc, không phải xuất phát từ việc cô gặp lại bạn trai cũ. Sau khi chia tay The Weeknd, Selena liên tục dính như sam với Justin. Ngày 1/11, cặp đôi một thời cùng nhau đạp xe và nói chuyện rất vui vẻ. Ảnh: Dailymail Ngày 2/11, Selena đến cổ vũ Justin chơi hockey. Lúc ra về, cô còn mặc áo thi đấu của nam ca sĩ. Nhiều fans hy vọng lần này, cặp đôi sẽ viết lên một cái kết đẹp cho cuộc tình sau nhiều sóng gió.

