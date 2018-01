“50 sắc thái” phần 3 chưa ra rạp đã gây sốt với trailer kịch tính

Mới đây, đoạn trailer 50 Sắc Thái phần 3 cùng đã được tung ra. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn trailer đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem. Đoạn trailer và tập phim lần này sẽ tập trung nhiều vào nhân vật nữ chính Anastasia Steele với lời khẳng định ngay từ phần mở màn: “Mrs. Grey will see you now” thay vì câu “Mr. Grey will see you now” như ở các phần trước.

Cảnh đám cưới lãng mạn của cặp đôi trong phim. Câu chuyện 50 sắc thái trong phần 3 sẽ bắt đầu từ sau khi hai nhân vật chính tổ chức đám cưới. Ngoài những phân cảnh thể hiện cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi với những chuyến du lịch xa hoa, phi cơ, siêu xe, biệt thự và những cảnh ân ái nóng bỏng mắt thì trong phần cuối này, hai nhân vật chính còn phải đối diện với nhiều mối đe dọa hơn.



Một nữ kiến trúc sư xinh đẹp ve vãn Christian ngay trước mặt Anastasia. Người tình cũ của anh - Elena Lincoln - kẻ phản diện trong phần hai, vẫn còn lởn vởn trong phim mới. Nguy hiểm nhất là việc Anatasia bị gã sếp cũ Jack Hyde đe dọa. Anna còn được bác sĩ thông báo có thai vào cuối trailer – tình tiết sẽ làm tăng kịch tính của bộ phim lên đỉnh điểm.

Phần 3 lần này là phần cuối trong series 50 Sắc Thái được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên được đánh giá là tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất thế giới của tác giả E.L.James. Bộ phim mặc dù không được đánh giá cao về nội dung nhưng lại đem về doanh thu “khủng” lên tới gần 1 tỷ USD ở cả 2 phần phim trước. Phần 3 hứa hẹn cũng sẽ đem về doanh thu khả quan cho đoàn làm phim.

Phim dự kiến sẽ ra rạp vào đúng dịp Valentine năm nay.