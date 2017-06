5 phim về thảm họa cháy nhà kinh hoàng hơn cả vụ ở Anh

Bộ phim về đề tài thảm họa đầu tiên ra mắt màn ảnh là Fire. Đây là tác phẩm phát hành năm 1901 thuộc thể loại phim câm, mô tả cảnh tượng khủng khiếp của một căn nhà bị cháy. Từ đây nhiều ý tưởng về phim thảm họa ra đời. Đặc biệt những bộ phim nói về nghị lực của con người giữa bão lửa của các vụ hỏa hoạn nhận được nhiều chú ý.

In Old Chicago (1937)

Poster phim In Old Chicago.

Từ thời điểm những năm 30, 40, một bộ phim như In Old Chicago ra đời là bước tiến lớn của điện ảnh thế giới. Được đề cử cho giải Oscar cho phim hay nhất, đây là một trong những bộ phim đắt nhất từng được thực hiện tại thời điểm phát hành. Phim do Henry King làm đạo diễn.

Phim xoay quanh vụ hỏa hoạn xảy ra ở thành phố Chicago năm 1871 khiến 300 người thiệt mạng và hơn 100.000 người trở thành vô gia cư. Gia đình O’Leary đáng thương bị buộc tội châm ngòi cho đám cháy kinh hoàng này. Đây là câu chuyện phần lớn hư cấu, từ vụ hỏa hoạn cho đến tên các nhân vật.

Bộ phim được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất. Alice Brady đoạt giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai phụ. Cô là người đầu tiên giành được giải Oscar sau khi được đề cử.

Hiệu ứng đặc biệt về hình ảnh giúp bộ phim tạo nên nét chân thực khi tái hiện lại cảnh đám cháy khổng lồ.Với sự đầu tư lớn, các nhà làm phim giúp In Old Chicago trở thành điều đáng sợ nếu xảy ra ngoài thực tế.

The Towering Inferno (Tòa tháp địa ngục - 1974)

Phim kể về vụ hỏa hoạn nhấn chìm tòa nhà chọc trời tại thành phố San Francisco. Ở đó có những con người anh hùng giải cứu những nạn nhân trong vụ cháy. Nhân vật do hai ngôi sao Steve McQueen và Paul Newman đảm nhận mang lại điều xúc động cho bộ phim khi tái hiện quang cảnh vật lộn trong đám cháy khi còn rất nhiều người vẫn còn ở bên trong tòa nhà.

Bộ phim gặt hái nhiều giải thưởng nhờ câu chuyện xúc động.

Phim được đề cử 8 giải Oscar, trong đó bao gồm cả đề cử Phim hay nhất. Phim giành được 3 giải Oscar ở các hạng mục quay phim xuất sắc, biên tập xuất sắc và ca khúc trong phim hay nhất. Cha đẻ làm nên thành công của bộ phim là đạo diễn Irwin Allen.