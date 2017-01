Chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tai nạn 18 người thương vong

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sáng 4/1 làm 18 người thương vong, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn gửi Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh; Ban An toàn giao thông Tỉnh Đồng Nai; Ban An toàn giao thông Tỉnh Bình Định chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men để phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả về người; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn, Ảnh Zing News.

Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị Ban An toàn giao thông Tỉnh Bình Định và Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải là chủ quản lý 03 phương tiện trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Trước đó, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Tỉnh Đồng Nai, vào lúc 04 giờ 50 phút ngày 04/01/2017 tại km41+500 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Thành xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 77B-010.40, xe khách biển kiểm soát 77B-009.38 và xe container biển kiểm soát 51C-573.60.

Báo cáo nêu rõ, vào thời điểm trên, tại vị trí thuộc ấp 5 xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) xe container BKS: 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (SN 1981, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Dầu Giây về TP.HCM do mất lái lấn sang làn đường bên phải đụng vào rào chắn đuôi xe chắn ngang đường. Lúc này ô tô khách loại 45 chỗ BKS: 77B-010.40 do tài xế Cao Đình Tân (SN 1972, quê Bình Định) điều khiển trên xe chở 18 người và ô tô khách BKS: 77B-009.38 do tài xế do Nguyễn Văn Nhơn (SN 1975, quê Bình Định) điều khiển chở 30 người trên xe lưu thông cùng chiều phía sau. Cả 2 xe cùng đụng vào xe container chắn ngang đường nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Hậu quả làm 01 người chết, 17 người bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minhvà bệnh viện đa khoa huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ...