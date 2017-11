Lễ ra mắt chính thức KĐT Eurowindow River Park

Dự án làm “dậy sóng” bất động sản Đông Bắc Hà Nội

Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Eurowindow Holding với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Eurowindow Holding đã từng phát triển thành công nhiều dự án trong nước và tại LB Nga.

Khu đô thị Eurowindow River Park là dự án sẽ làm “dậy sóng” thị trường bất động sản phía Đông Bắc, Hà Nội, khu vực được quy hoạch trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động của thủ đô trong tương lai gần. Sở hữu bất động sản tại đây sẽ mang đến cơ hội an cư lạc nghiệp và đầu tư nhiều tiềm năng cho các cư dân. Dự án có vị trí ngay sát cầu Đông Trù, chỉ 15 phút đi xe là có thể vào trung tâm phố cổ, Hà Nội.

Lễ ra mắt thu hút sự tham gia của hơn 500 khách hàng.

Đặc biệt, vừa qua, thành phố Hà Nội có kế hoạch xây dựng thêm 6 cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống cùng hàng loạt tuyến đường được nâng cấp, mở rộng. Nằm trong khu vực hạ tầng được đầu tư đồng bộ giúp Đông Anh dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. Điều này sẽ giúp giá bất động sản khu vực Đông Anh được dự báo sẽ tăng nhanh và tạo nên làn sóng đầu tư vào khu vực này.

Đây chính là những điều kiện thuận lợi giúp dự án Eurowindow River Park có được những ưu thế vượt trội cả về vị trí và giá trị bất động sản ngày càng tăng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Đình Hoài – GĐ Công ty TNHH Thăng Long – Đại diện CĐT dự án Eurowindow River Park cho biết: “Dự án được quy hoạch trở thành một khu đô thị cao cấp, hiện đại với hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ, hệ thống giao thông được kết nối thuận tiện và khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi diện mạo của khu vực Đông Anh hiện đại và khang trang hơn.

Đặc biệt, Eurowindow River Park sẽ tạo ra một khu đô thị cao cấp, đồng bộ, mang đến cho cư dân một không gian sống xanh, môi trường văn minh, tiện nghi và hiện đại. Dự kiến Eurowindow River Park sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý 4/2019.”

Ông Vương Đình Hoài – GĐ Công ty TNHH Thăng Long – Đại diện CĐT dự án Eurowindow River Park

Nơi an cư lạc nghiệp của gia đình trẻ

Tại lễ ra mắt, khách hàng tham dự đã thực sự bị thuyết phục bởi những ưu thế có một không hai của dự án. Chính vì thế, nhiều khách hàng đã quyết định sở hữu cho mình bất động sản tại Eurowindow River Park.

Trong số đó, ông Trần Văn Lý (55 tuổi sống tại Thanh Hóa) có con trai 26 tuổi hiện tại đang công tác tại Long Biên, Hà Nội cho biết: “Với mong muốn dành tặng con trai một căn hộ để có thể sớm an cư lạc nghiệp nên từ lâu tôi đã tìm hiểu nhiều dự án tại khu vực gần nơi con trai làm việc nhưng chưa ưng ý dự án nào. Rất may mắn tôi được một người bạn giới thiệu dự án Eurowindow River Park và sau đúng một tuần tìm hiểu tôi đã quyết định lựa chọn một căn hộ 77,6m2 tại tòa Park 2”.

Ông Lý nhấn mạnh “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” chính là 3 yếu tố quan trọng khiến ông nhanh chóng nghĩ đến quyết định mua căn hộ tại Eurowindow River Park. “Bên cạnh đó dự án tọa lạc tại khu vực mật độ dân số không quá đông đúc như khu vực nội thành, không khí trong lành thoáng đãng, tiện ích đầy đủ. Đây cũng là lý do tôi ưng ý dự án”, ông Lý cho hay.

Sau lễ ra mắt, chủ đầu tư đã tìm ra những khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của những giải thưởng, phần quà trong chương trình bốc thăm. Và những khách hàng đầu tiên đặt cọc mua căn hộ sẽ được chủ đầu tư tặng logo Eurowindow River Park bằng vàng 9999.

Khách hàng quan tâm dự án liên hệ số điện thoại đại lý của Eurowindow Holding: Phú Tài Land 094.128.5588, Cenland 0931.858.186 hoặc Đất xanh miền Bắc 0914.429.191

Là một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc mua căn hộ tại lễ ra mắt cũng là người may mắn trúng giải thưởng một nồi cơm điện Sharp trong lễ bốc thăm trúng thưởng anh Dương Minh Thịnh (30 tuổi, hiện đang trú tại Đống Đa, Hà Nội) vui mừng chia sẻ: “Thật may mắn vì chúng tôi biết đến Eurowindow River Park ngay tại thời điểm đang tìm kiếm mua nhà. Hiện tại gia đình tôi đang phải ở nhà thuê. Tính ra, mỗi tháng phải tri trả khoảng 6 triệu đồng cho việc thuê nhà tuy nhiên không gian sống thì không được thoải mái và tự do. Thỉnh thoảng lại phải chật vật chuyển nhà, tìm nhà thuê mới. Chính vì vậy, sở hữu một căn hộ của riêng mình là mơ ước từ lâu của vợ chồng tôi”.

Tuy nhiên theo anh Thịnh, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm mua căn hộ có vị trí thuận tiện với chỗ làm. “Các dự án giá cả hợp lý thì quá xa trung tâm thành phố còn các căn hộ tại khu vực trung tâm thi giá cả ngày càng đắt đỏ và leo thang. Chỉ đến khi biết được dự án Eurowindow River Park thì ước mơ của vợ chồng tôi đã trở thành hiện thực.

Dự án sở hữu rất nhiều yếu tố vượt trội, vị trí đắc địa, chất lượng cao cấp, giá cả lại rất bình dân. Hơn thế lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% với lãi suất ưu đãi trong vòng 25 năm. Đây chính là những điều kiện thuận lợi giúp vợ chồng tôi sở hữu căn hộ mơ ước”.