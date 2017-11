Những cách tăng cường hệ miễn dịch chống bệnh tật mùa đông

Khi hệ miễn dịch của chúng ta yếu, cơ thể chúng ta dễ bị nhiễm trùng. Đặc biệt trong mùa đông, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng để giữ ấm, làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Do vậy, bạn cần thực hiện một số cách tự nhiên sau để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ảnh: Boldsky. 1. Nước trái cây: Nước ép hoa quả chứa các chất dinh dưỡng còn nguyên vẹn, là cách tốt nhất để chống lại nhiễm trùng. Hai loại vitamin giúp tăng cường miễn dịch - vitamin A và C có rất nhiều trong trái cây. Cả hai loại vitamin này có thể giúp cơ thể chống lại sự nhiễm virus. Ảnh: Boldsky. 2. Uống nhiều nước: Điều quan trọng là giữ cơ thể đủ lượng nước để nó hoạt động bình thường. Nó cũng đảm bảo rằng máu mang thêm oxy đến tất cả các tế bào của cơ thể. Điều này cải thiện hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nước giúp tẩy sạch các chất độc từ cơ thể của chúng ta. Ảnh: Boldsky. 3. Tập thể dục: Tập luyện giúp tăng cường cơ tim và bơm thêm máu cho cơ thể. Nó làm tăng khả năng giữ oxy của phổi. Nó cũng làm cho tế bào miễn dịch của chúng ta mạnh mẽ hơn để chống lại bệnh tật. Việc tập thể dục hàng ngày, như đi bộ nhanh sẽ rất tốt cho hệ thống miễn dịch của bạn. Ảnh: Boldsky. 4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Vi sinh vật sống trên bề mặt da của chúng ta và không mất nhiều thời gian để xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vì vậy, hãy tích cực vệ sinh cơ thể bằng cách tắm thường xuyên và giữ mình sạch sẽ. Bạn cũng nên rửa tay thường xuyên để kiểm soát sự lây lan bệnh tật. Ảnh: Boldsky. 5. Đủ giấc ngủ: Nhịp sinh học của cơ thể chúng ta có khả năng kiểm soát được một gen hệ miễn dịch cần thiết để nhận ra vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến mức căng thẳng của chúng ta. Ngủ đủ giấc giúp làm giảm các hormone stress trong cơ thể, do đó làm cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn. Ảnh: Boldsky. 6. Trà gừng: Trà gừng được biết là tăng sản xuất tế bào T, là một thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ của trà gừng làm giảm thiệt hại của các gốc tự do trong cơ thể. Trà gừng là một liệu pháp tự nhiên mạnh mẽ cân bằng các chức năng của hệ miễn dịch và giúp nó hoạt động đúng đắn. Ảnh: Boldsky. 7. Tránh căng thẳng: Khi bạn bị stress, cơ thể bạn không thực hiện đúng chức năng của nó, trong đó có hệ thống miễn dịch. Sự căng thẳng kéo dài gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng do hậu quả của sự miễn dịch yếu hơn. Ảnh: Boldsky. 8. Tiêu thụ probiotics: Sữa chua hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào có chứa probiotic, vi khuẩn có trong ruột làm tăng cường hệ thống miễn dịch. Probiotics có khả năng duy nhất để làm tăng hiệu quả của văcxin phòng bệnh cúm vừa mới xuất hiện. Ảnh: Boldsky. 9. Ăn những trái cây họ quýt: Trái cây có múi có nhiều vitamin C là chất miễn dịch tốt nhất cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa có trong loại quả này giúp sửa chữa các tế bào và giảm tác hại của các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Ảnh: Boldsky. 10. Tiêu thụ tỏi: Tỏi tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch trong cơ thể chúng ta. Nó có chứa lưu huỳnh rất giàu chất chống vi khuẩn. Nó cũng làm tăng hoạt động của bạch cầu, giúp chúng chống lại bệnh tật tốt hơn. Ảnh: Boldsky. 11. Trà xanh: Chất chống oxy hóa trong trà xanh tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách tăng số lượng tế bào T trong cơ thể. Trà xanh cũng có đầy đủ EGCG là polyphenol và chất oxy hoá chống lại bệnh tật. Trà xanh cũng có chứa chất chống oxi hóa mạnh và chống viêm. Ảnh: Boldsky. 12. Hành: Hành có chứa một lượng lớn vitamin C và các chất phytochemical khác, được biết là tăng cường chức năng miễn dịch. Chúng thúc đẩy sự phát triển của kháng sinh học và giúp cân bằng mức Ph của cơ thể. Điều này dẫn đến sự hấp thu khoáng chất tốt hơn, đồng thời tăng chức năng miễn dịch. Ảnh: Boldsky. 13. Cà rốt: Vitamin A có trong cà rốt hỗ trợ sự phát triển của bạch cầu. Chúng cũng có đầy đủ vitamin C làm tăng mức độ chống lại nhiễm trùng của cơ thể hiệu quả. Ảnh: Boldsky. 14. Cá hồi: Các hồi có chứa axit béo omega-3 và các hợp chất DHA giúp kích hoạt các tế bào bạch cầu trong cơ thể. Axit béo omega 3 cũng hỗ trợ bảo vệ tim và các cơ quan nội tạng khác khỏi những tổn thương của gốc tự do. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim và đe dọa đến tính mạng. Ảnh: Boldsky. 15. Các loại hạt: Thường xuyên tiêu thụ các loại hạt như hạnh nhân giúp tăng cường hệ miễn dịch mạnh mẽ. Vitamin E trong các loại hạt là một chất oxy hóa tuyệt vời hỗ trợ chức năng miễn dịch và làm chậm lão hóa. Các loại hạt cũng giàu selen làm tăng cường kháng thể của hệ miễn dịch. Ảnh: Boldsky. 16. Rau xanh đậm lá: Đây có thể là những thực phẩm tốt nhất để tăng chức năng miễn dịch. Chúng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hoá và chất xơ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chứng bệnh khác nhau. Ảnh: Boldsky. 17. Tránh thức ăn đóng hộp, rượu, thuốc lá: Những thứ này làm tổn hại rất nhiều đến cơ thể chúng ta bởi chúng có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Ảnh: Boldsky.

