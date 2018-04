Dung nhan cô gái đi xem “Sing my song” khiến dân mạng phải truy tìm

Mới đây, dân mạng đua nhau chia sẻ hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp là khán giả của chương trình " Sing my song" – Bài hát hay nhất 2018 với mục đích tìm ra danh tính của cô bạn này. Cách ăn diện lộng lẫy cùng gương mặt xinh đẹp của cô gái này gây chú ý đặc biệt và khiến các anh quay phim phải liên tục lia máy tới. Nếu không ngồi ở hàng ghế khán giả, nhiều người còn lầm tưởng cô là thí sinh tham gia cuộc thi. Theo tìm hiểu ban đầu, cô gái xuất hiện ở hàng ghế khán giả của chương trình "Sing my song" đó là Đỗ Kim Thành, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, từng là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Kim Thành vốn là cái tên khá nổi trong giới trẻ Việt khi xuất phát con đường nghệ thuật từ nhóm nhạc S-Girls. Sở hữu vóc dáng lý tưởng, Kim thành mệnh danh là "biểu tượng sexy" của nhóm. Sau khi được dân mạng liên tục đăng tải bức ảnh chụp mình làm khán giả "Sing my song", Kim Thành khá bất ngờ vì được chú ý trong vai trò khán giả. Theo chia sẻ của Kim Thành, cô đến với đấu trường "Sing my song" cổ vũ cho thí sinh Shin Hồng Vịnh. Từng biểu diễn trên nhiều sân khấu sôi động với vai trò ca sĩ nhưng khi ngồi dưới hàng ghế khán giả của "Sing my song", Kim Thành vẫn rất hồi hộp chờ đợi phần thi của người thân. Chia sẻ về "Sing my song", Kim Thành nói rằng: "Mình yêu mến chương trình này từ những mùa trước rồi. Hy vọng một ngày nào đó, mình được hát các ca khúc của thí sinh Bài hát hay nhất". Năm 2014, Kim Thành tham gia chương trình Học Viện Ngôi Sao và lọt vào Top 4. Sau đó, Kim Thành tham gia nhóm nhạc S- Girls gồm 5 thành viên và hoạt động đến giờ. Mời quý độc giả xem clip S-Girl khiến trái tim Anh Đức "xao xuyến" khi thể hiện hit của Min - Nguồn: Sàn đấu ca từ.

