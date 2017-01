Nữ MC đẹp như hoa hậu giúp "Sing my song" hút khán giả

" Sing my song"- game show phát sóng vào khung giờ vàng chủ nhật hàng tuần- không chỉ tạo ra sức hút bởi dàn thí sinh tài năng mà còn bởi sự xuất hiện của nữ MC xinh đẹp - Phạm Mỹ Linh (sinh năm 1991). Dù chỉ xuất hiện trong hậu trường Sing My Song, bên cạnh người nhà của thí sinh nhưng biểu cảm hồi hộp, phấn khích của nữ MC trước màn thi đấu của mỗi thí sinh vẫn khiến khán giả chú ý. Trong những bức ảnh hậu trường, người xem thấy rõ được thái độ làm việc nghiêm túc và tập trung của MC Mỹ Linh. Phạm Mỹ Linh (biệt danh Linh Sunny) là một trong những hot girl đời đầu từng xuất hiện trên khắp các mặt báo với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Nữ MC Sing My Song sở hữu gương mặt thanh tú cùng chiều cao nổi bật - 1m72. Chọn cách hoạt động thầm lặng nhưng cái tên Linh Sunny với danh xưng "hot girl" vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ. Đến năm 2013, Mỹ Linh gần như "mất tích" hoàn toàn khỏi các hoạt động giành cho giới trẻ. Một năm sau đó, cô nàng đột ngột xuất hiện trở lại với vai trò mới: người dẫn chương trình. Hoạt động đánh dấu sự trở lại của Mỹ Linh là giải thưởng "Én vàng" trong cuộc thi "Tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình 2014". Kể từ đó, Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí nổi tiếng với vai trò cầm míc. Cô dẫn cho một số game show như: Bước nhảy hoàn vũ, The Voice, Sing my song... Ngoại hình sáng sân khấu và khả năng ăn nói lưu loát của Mỹ Linh được khán giả yêu mến. Mỹ Linh đặc biệt yêu thích công việc MC. Cô sẵn sàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền ở giai đoạn nổi tiếng nhất, tập trung học tập để trở thành một MC chuyên nghiệp.

