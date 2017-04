Đôi trẻ kiếm 9.000 USD cho mỗi lần đăng ảnh sống ảo

Theo Bored Panda, Jack Morris (26 tuổi, đến từ Anh) - Lauren Bullen (23 tuổi, đến từ Australia) là hai blogger rất nổi tiếng trong cộng đồng du lịch thế giới. Họ đi khắp nơi cùng nhau và chụp rất nhiều bức ảnh sống ảo đẹp mắt, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên Instagram. Bước ngoặt cuộc đời của Jack Morris bắt đầu từ 5 năm về trước. Chán nản với công việc thường nhật của một người lau thảm tại Manchester (Anh), chàng trai 26 tuổi đã quyết định nghỉ việc và đặt vé máy bay tới Bangkok, Thái Lan. 2 năm đầu tiên là quãng thời gian khó khăn với Morris khi anh phải vật lộn với nhiều công việc khác nhau. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh đủ tiền mua một chiếc máy ảnh và đăng những tấm hình lên blog cá nhân Do you travel. Tuy nhiên, cuộc đời Morris chỉ thực sự bước sang trang mới khi anh gặp bạn gái Lauren Bullen - blogger du lịch nổi tiếng đến từ Lennox Head (New South Wales, Australia) - chủ blog Gypsea Lust. Nếu như Instagram của Jack thu hút hơn 2 triệu người theo dõi thì người yêu anh - Lauren - cũng nổi tiếng không kém với hơn 1,2 fan. Kể từ khi kết hợp với nhau, thu nhập của đôi trẻ tăng lên gấp bội lần nhờ nguồn thu từ các thương hiệu và công ty lữ hành muốn quảng bá điểm đến như Royal Caribbean Cruises, Disney, Air New Zealand, Airbnb, bảo hiểm NRMA... Bằng chứng là chỉ với một bức ảnh hoặc đoạn video chia sẻ ngắn trên trang cá nhân, họ có thể thu về 9.000 USD. Morris từng chia sẻ rằng trong quá trình chụp và chỉnh sửa ảnh du lịch, anh cùng bạn gái đều là người rất cẩn thận, cầu toàn. Tuy nhiên, họ luôn cố gắng giữ vẻ chân thực, tự nhiên nhất. Các bức hình của cặp 9X luôn được rất nhiều lượt yêu thích từ dân mạng. Thậm chí trước đó, họ bị một bạn trẻ hâm mộ cuồng nhiệt sao chép y hệt từng khoảnh khắc. Đôi trẻ cùng nhau du lịch tới rất nhiều đất nước xinh đẹp trên thế giới như Hy Lạp, Pháp, Italy, Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Kenya... Mỗi nơi họ đến đều để lại những bức hình không thể nào quên. Hiện tại, Jack Morris - Lauren Bullen coi Bali như quê hương thứ 2 của mình. Không dừng lại, họ vẫn tiếp tục di chuyển tới nhiều địa danh mới ít nhất mỗi tháng một lần.

