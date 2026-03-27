Mark Zuckerberg giảm tham vọng vào metaverse

Meta thu hẹp đầu tư metaverse sau khoản lỗ hơn 80 tỷ USD, đồng thời chuyển hướng mạnh sang AI với kế hoạch chi ít nhất 115 tỷ USD trong năm nay.

Thiên Trang (TH)
Metaverse từng được Mark Zuckerberg định hình là tương lai của Facebook, nhưng hiện nay Meta đã giảm đáng kể tham vọng này.
Công ty cắt giảm khoảng 10% nhân sự tại bộ phận phát triển metaverse và điều chỉnh ứng dụng Horizon Worlds, giảm tập trung vào thực tế ảo.
Meta cho biết sẽ không phát triển thêm ứng dụng VR mới, chỉ duy trì một số dịch vụ hiện có, cho thấy tầm nhìn về “thế giới ảo nhập vai” đang khép lại.
Trong nhiều năm, Meta đã đầu tư mạnh vào Reality Labs với khoản lỗ tích lũy hơn 80 tỷ USD, bao gồm cả kính Quest và kính thông minh tích hợp AI.
Thực tế, metaverse chưa đạt sức hút như kỳ vọng, khi Roblox và Fortnite thu hút người dùng nhiều hơn so với các ứng dụng VR của Meta.
Song song, Meta chuyển hướng mạnh sang AI, với kế hoạch chi ít nhất 115 tỷ USD trong năm nay cho hạ tầng và trung tâm dữ liệu.
Dù vậy, Meta không hoàn toàn từ bỏ metaverse, vẫn duy trì Horizon Worlds trên điện thoại và phát triển kính AR cùng kính thông minh AI.
Sự thay đổi này phản ánh khó khăn trong việc phổ biến VR đại chúng, đồng thời cho thấy Meta muốn xây dựng nền tảng công nghệ riêng, giảm phụ thuộc vào đối thủ.s
#Meta #metaverse #AI #Reality Labs #Mark Zuckerberg #VR

