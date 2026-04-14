Chiến sự Trung Đông ngày 14/4, Israel tiếp tục chiến dịch bóng tối ở Lebanon

Chiến dịch "Bóng tối vĩnh cửu" trên bộ của Israel nhằm vào Lebanon cùng lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ phủ bóng đen lên toàn bộ cục diện Trung Đông.

​Tại biên giới phía Nam Lebanon, tiếng súng vẫn chưa hề dứt dù thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ chỉ mới nhen nhóm được vài ngày.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã mở rộng chiến dịch "Bóng tối vĩnh cửu" bằng những đợt không kích dữ dội vào các cơ sở chỉ huy của Hezbollah tại Beirut và miền Nam Lebanon.

Người đưa tang khóc thương 13 sĩ quan an ninh Lebanon thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày hôm trước tại thành phố ven biển Sidon.

​Mục tiêu của Israel trong 24 giờ qua rất rõ ràng: xóa sổ bộ máy lãnh đạo kế cận của Hezbollah. Các báo cáo thực địa cho thấy nhiều cố vấn thân cận của thủ lĩnh Naim Qassem đã thiệt mạng trong các đợt oanh tạc chính xác.

Ở chiều ngược lại, các nhóm vũ trang Hezbollah cáo buộc Tel Aviv vi phạm trắng trợn các cam kết ngừng bắn và đã đáp trả bằng các biên đội drone tự sát, tấn công trực diện vào các đơn vị thiết giáp Merkava của Israel đang đồn trú gần biên giới.

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng và khu vực ven biển của Iran, làm dịu bớt lời tuyên bố trước đó của ông về việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz chiến lược.

Điểm nóng nhất toàn cầu hiện nay đổ dồn về vùng Vịnh sau khi Washington chính thức hiện thực hóa lời đe dọa về một lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Ngay sau khi các vòng đàm phán tại Islamabad tan vỡ mà không đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phát đi mệnh lệnh tấn công trên mặt trận kinh tế và quân sự.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở eo biển Hormuz.

​Dưới sự dẫn dắt của tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một hạm đội hùng hậu gồm hơn 15 chiến hạm hiện đại đã giăng ra một "bức tường thép" bao vây các cảng chiến lược của Tehran.

Từ eo biển Hormuz cho đến vịnh Oman, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng khi các tàu khu trục Mỹ bắt đầu thực hiện quyền kiểm soát, ngăn chặn mọi nỗ lực xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Lầu Năm Góc khẳng định đây là biện pháp "cưỡng chế hòa bình" nhằm cắt đứt nguồn tài chính cho các hoạt động làm giàu Urani, nhưng đối với Tehran, đây không khác gì một lời tuyên chiến chính thức.

Trump đã cảnh báo trên mạng xã hội rằng các tàu chiến Iran nếu tiến "đến gần" khu vực phong tỏa của Mỹ sẽ bị phá hủy bằng một đòn tấn công "nhanh chóng và tàn bạo". Tuy nhiên, vài giờ sau, Trump nói rằng ông đã nói chuyện với "phía bên kia", cho thấy ông vẫn sẵn sàng đối thoại với Iran.

Không có tàu Mỹ nào hiện diện trong vịnh Ba Tư

Tuy nhiên, các quan chức quân sự chỉ cung cấp rất ít thông tin chi tiết về cách thức phong tỏa các cảng của Iran sẽ diễn ra trên thực tế.

Theo một quan chức quốc phòng, ngoài tàu sân bay USS Abraham Lincoln, Hải quân Mỹ còn có 11 tàu khu trục, ba tàu tấn công đổ bộ và một tàu chiến ven biển, tất cả đều đang hoạt động ở vùng biển Trung Đông.

Tình hình các tàu thuyền 2 bên eo biển Hormuz sáng ngày 14/4.

Một quan chức quốc phòng khác cho biết không có tàu chiến nào của Mỹ hiện diện ở Vịnh Ba Tư - vùng biển tạo nên phần lớn đường bờ biển của Iran.

​Đáp trả hành động này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lập tức đặt các tổ hợp tên lửa bờ biển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Những tuyên bố đanh thép về việc biến eo biển Hormuz thành "mồ chôn quân xâm lược" đang đẩy giá dầu thô thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn, đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Quan chức quốc phòng thứ hai chỉ ra một thông báo gửi cho các thủy thủ như là sự thể hiện chính xác hơn về kế hoạch của quân đội. Thông báo nói rằng việc tiếp cận các cảng của Iran đang bị hạn chế, nhưng cách thức áp dụng các biện pháp này “trong thực tế… vẫn đang được xây dựng”.

Iran đòi 5 nước vùng Vịnh bồi thường thiệt hại

Đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu bồi thường từ các quốc gia mà nước này cho là đã tham gia vào nỗ lực chiến tranh của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các quốc gia này bao gồm Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan.

Hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA, cho biết đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir-Saeid Iravani, tuyên bố các quốc gia này đã vi phạm luật quốc tế và phải “ bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại gây ra cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả việc bồi thường cho tất cả các thiệt hại vật chất và tinh thần phát sinh từ các hành vi vi phạm quốc tế của họ”.