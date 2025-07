Xử phạt khách sạn Gia Sơn 20 triệu do vi phạm vệ sinh ATTP

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt số 237/QĐ-XPHC đối với Hộ kinh doanh Sehun Beauty & Spa (161 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 TP HCM) do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Sehun Beauty & Spa có các hành vi vi phạm gồm: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, xông, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ;